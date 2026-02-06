Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

Los sindicatos mantienen la huelga de trenes tras terminar sin acuerdo su tercera reunión con Puente

Ep
06/02/2026 13:39
Estación de tren provisional de A Coruña
Estación de tren provisional de A Coruña
Carlota Blanco
La última reunión entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los sindicatos ferroviarios ha concluido sin un acuerdo, por lo que se mantiene la convocatoria de huelga en todo el sector para la próxima semana.

Se trata de la tercera reunión que se celebra entre ambas partes en la sede del Ministerio en Madrid --tras las del miércoles y jueves--, que se alargó desde las 9.00 hasta las 11.30 horas, y reunió a los tres principales sindicatos del sector, Semaf (maquinistas), CCOO y UGT.

El Ministerio ha propuesto incrementar las plantillas de Adif destinadas al mantenimiento de la infraestructura, así como las inversiones destinadas a la seguridad, aunque se trata de medidas que tendrá que autorizar el Ministerio de Hacienda, ya que supone elevar el gasto público.

Desde los sindicatos señalan que las negociaciones continuarán a lo largo del fin de semana, mientras se van celebrando otras reuniones más técnicas para concretar avances ya acordados en materia de seguridad ferroviaria.

Tres viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Los sindicatos mantienen la huelga en el sector ferroviario tras reunirse con Transportes

La huelga está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, y afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail), que son empresas privadas.

Los paros serán a jornada completa y persiguen reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.

Servicios mínimos

El Ministerio ya ha fijado en el 73% los servicios mínimos de trenes de alta velocidad que tendrán que ser prestados durante la huelga que el sector llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero. En los trenes de Mercancías serán del 21%, mientras que en Media Distancia serán del 65%.

En cuanto a los trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias, siendo del 75% en horario punta y del 50% el resto del día.

Estos límites se refieren a todo el ámbito nacional, salvo para Cataluña y País Vasco, que las determinan sus respectivos gobiernos. En el caso de Cataluña, serán del 66% en trenes de cercanías y regionales en hora punta y del 33% en hora valle. En País Vasco aún no se han decretado.

