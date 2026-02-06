Mi cuenta

Economía

El gasto medio en rebajas en Galicia 2025 se sitúa en 215 euros

Ep
06/02/2026 13:38
Después del día de Reyes, los coruñeses tomaron zonas como la calle Compostela, la plaza de Lugo o los centros comerciales para hacerse con las 'gangas' rebajadas
Después del día de Reyes, los coruñeses tomaron zonas como la calle Compostela, la plaza de Lugo o los centros comerciales para hacerse con las 'gangas' rebajadas
Quintana
El gasto medio en las rebajas de invierno entra los consumidores gallegos se situó en 215 euros por persona, un 6% menos que en 2025 y un 17% por debajo de la media española, que alcanza los 259 euros, según el Observatorio Cetelem.

Según los datos de una encuesta online a mil personas mayores de edad, la inflación influyó en la reducción del gasto del 68% de los consumidores gallegos. Así, el 39% de los gallegos reconoce haber gastado menos que en 2025, frente al 30% de la media española.

Galería

Las imágenes del inicio de las rebajas de invierno en A Coruña

Después del día de Reyes, los coruñeses tomaron zonas como la calle Compostela, la plaza de Lugo o los centros comerciales para hacerse con las 'gangas' rebajadasVer más imágenes

Además, más de la mitad, el 53%, combinó compras online y en tiendas físicas, mientras que solo un 9% compró exclusivamente online. Eso sí, un 21% de los compradores utilizó herramientas de inteligencia artificial para planificar sus compras.

Rebajas

Las rebajas empiezan puntuales en A Coruña: “Para coger una prenda de 60 euros tiene que ser muy bonita”

Más información

En cuanto a los productos adquiridos, la ropa sigue liderando las compras, con un 70% de los gallegos, pero con un descenso de 11 puntos respecto a 2025. Por el calzado y los complementos se decantaron un 37% de compradores.

