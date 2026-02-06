El gasto medio en rebajas en Galicia 2025 se sitúa en 215 euros
El gasto medio en las rebajas de invierno entra los consumidores gallegos se situó en 215 euros por persona, un 6% menos que en 2025 y un 17% por debajo de la media española, que alcanza los 259 euros, según el Observatorio Cetelem.
Según los datos de una encuesta online a mil personas mayores de edad, la inflación influyó en la reducción del gasto del 68% de los consumidores gallegos. Así, el 39% de los gallegos reconoce haber gastado menos que en 2025, frente al 30% de la media española.
Además, más de la mitad, el 53%, combinó compras online y en tiendas físicas, mientras que solo un 9% compró exclusivamente online. Eso sí, un 21% de los compradores utilizó herramientas de inteligencia artificial para planificar sus compras.
En cuanto a los productos adquiridos, la ropa sigue liderando las compras, con un 70% de los gallegos, pero con un descenso de 11 puntos respecto a 2025. Por el calzado y los complementos se decantaron un 37% de compradores.