Verifactu no empieza cuando tú quieras, cuando entra en vigor y qué cambia en tu programa de facturación

Verifactu Cedida

Verifactu se ha convertido en uno de esos temas que vuelven cada trimestre a la conversación de autónomos y pymes. La razón es simple, no es una obligación que puedas activar “cuando te venga bien”. Tiene un calendario y, además, cambia el foco de lo que se revisa: importa el sistema de facturación, no solo el PDF.

Para salir de dudas rápido, la pregunta que más se repite es cuando entra en vigor Verifactu . Con el aplazamiento confirmado, la entrada se mueve a 2027 y se divide en dos fechas. Eso da margen, pero no conviene confundir margen con barra libre: si tu base de datos está desordenada, el coste lo pagas ya, en forma de facturas devueltas, cobros retrasados y rectificativas en cadena.

Esta guía resume lo esencial sin tecnicismos, quién entra cuándo, qué casos suelen quedar fuera, qué cambia en el programa de facturación, y qué tareas conviene hacer en 2026 para llegar al cambio sin líos.

Fechas oficiales, a quién afecta y qué significa “adaptarse”

La entrada en vigor se organiza por tipo de obligado. La forma más clara de entenderlo es separar a quienes presentan Impuesto sobre Sociedades del resto de obligados tributarios, donde se encuadran la mayoría de autónomos.

Calendario en vigor, con las dos fechas clave:

● Entidades que tributan por Impuesto sobre Sociedades: adaptación del sistema antes del 1 de enero de 2027.

● Resto de obligados tributarios: adaptación del sistema antes del 1 de julio de 2027.

Cuando se habla de “adaptarse” no se está hablando de rediseñar la plantilla de la factura. Se habla de que el programa de facturación cumpla requisitos sobre el registro: cómo se genera, cómo se conserva, y cómo se demuestra que no se ha manipulado sin dejar rastro.

Qué es Verifactu, qué no es y por qué el cambio es el software

Verifactu se usa como etiqueta para un marco que fija requisitos para los sistemas informáticos de facturación. La idea es que cada factura deje un registro íntegro, trazable e inalterable, disponible para la Administración, bien porque se remite, bien porque se conserva en condiciones de seguridad.

Lo que sí cambia en el día a día

● Se reduce el margen para “arreglar” editando a mano: las correcciones deben quedar trazadas.

● Cobra importancia la calidad del dato: razón social, NIF, domicilio fiscal, referencias, series y numeración.

● Aumenta la necesidad de tener plantillas y reglas estables, porque los errores repetidos se vuelven más caros.

Lo que no cambia por sí solo

● No cambian los tipos de IVA o las reglas fiscales que ya aplicaban a tus operaciones.

● No elimina la obligación general de emitir factura, esa obligación ya existía.

● No convierte automáticamente todos los casos en “factura electrónica” en sentido amplio, son marcos distintos que a menudo se mezclan en la conversación.

Excepciones y casos especiales, quién suele quedar fuera

Una fuente habitual de confusión es pensar que “afecta a todo el mundo sí o sí”. En realidad, el impacto se concentra en quienes utilizan software de facturación. Además, hay excepciones que se repiten en la información pública sobre el calendario.

Casos típicos que no entran por esta vía o tienen marco propio:

● Contribuyentes adscritos al Suministro Inmediato de Información (SII), con circuitos ya digitalizados.

● Residentes en País Vasco y Navarra, donde existen regímenes forales y sistemas específicos en su ámbito.

Quienes facturan de manera manual y no utilizan software de facturación, aunque siguen obligados a cumplir la normativa general de facturación

Si no sabes en qué grupo estás, la pregunta útil es esta: emites facturas con un programa, aunque sea básico, o con un sistema que guarda y ordena facturas. Si la respuesta es sí, lo prudente es asumir que tendrás que adaptarte.

Los errores que más se van a pagar, porque crean incidencias y bloquean cobros

El coste real de facturar mal no suele ser inmediato, suele ser el retraso del cobro y la fricción con el cliente. En B2B, si la factura no pasa el circuito interno, se devuelve o se queda en revisión. Con un sistema más trazable, los fallos repetidos se vuelven más visibles.

Los fallos que más dinero y horas consumen, en orden de frecuencia:

Datos fiscales del receptor incoherentes: Razón social, NIF o domicilio fiscal que no coinciden con el alta del cliente. Es el rechazo más habitual.

Cliente duplicado en tu sistema: La misma empresa con dos fichas, el dato cambia según el registro y el error se repite cada mes.

Referencia interna ausente: Pedido, contrato, centro de coste o número de proveedor. Sin eso, muchas empresas no registran ni aprueban.

Concepto genérico: Descripción sin periodo, alcance o unidades. Genera preguntas, revisiones y devoluciones.

Series y numeración sin reglas: Saltos y series mezcladas complican el control, y también las rectificativas.

Rectificativas improvisadas: Corregir sin procedimiento puede bloquear el pago igual que el error original.

Plan de preparación en 2026, lo que conviene dejar cerrado antes de 2027

La forma rápida de afrontar Verifactu es asumir que el problema no será “apretar un botón”. El problema será tener un proceso ordenado. Si trabajas estos puntos durante 2026, llegas con calma y, de paso, reduces incidencias desde ya.

1) Limpia tu base de clientes, el ahorro más inmediato

Antes de tocar el software, toca los datos. En pymes y autónomos, la mitad de las rectificativas vienen de aquí.

● Unifica duplicados por NIF o razón social.

● Verifica los datos fiscales de los clientes principales y copia exacta.

● Guarda un contacto de administración y el canal correcto de envío, correo o portal.2) Define una regla de series y numeración, y escríbela

Una regla que vive en la cabeza falla. Una regla por escrito se cumple.

● Una serie para facturas normales y otra para rectificativas o abonos, si los usas.

● Numeración correlativa, sin facturas de prueba en series reales.

● Criterio claro para cambios de año o cambios de actividad.3) Plantillas con campos obligatorios, el control automático

La plantilla es tu mejor aliada para reducir errores sin esfuerzo, porque obliga a completar lo importante siempre.

Campos que conviene fijar como mínimos en tu plantilla:

● Periodo facturado cuando sea recurrente.

● Referencia interna del cliente cuando aplique.

● Descripción con alcance y unidad, horas, unidades, entregables, o hitos.

● Desglose claro de base imponible, IVA, retención si corresponde, y total.4) Rectificativas con procedimiento, corregir sin romper el histórico

Rectificar no debería ser un drama. Lo es cuando se improvisa. Define un circuito y repítelo.

● No borres la factura original, corrige con una rectificativa que la referencie.

● Documenta el motivo en una frase y conserva el rastro.

● Si el error se repite, corrige la plantilla o el catálogo, no solo la factura del día.

Checklist de 30 minutos antes de enviar, reduce rechazos y rectificativas

Este checklist no es solo para 2027. Úsalo ya con tus clientes principales, sobre todo si facturas a empresas. Marca cada punto antes de enviar.

1. Cliente único, sin duplicados, y datos fiscales verificados.

2. Razón social, NIF y domicilio fiscal completos y coherentes.

3. Serie correcta según tu regla, y numeración correlativa.

4. Fecha correcta y, si aplica, periodo facturado.

5. Concepto claro, con alcance y unidad, y referencias internas si el cliente las exige.

6. Impuestos configurados por servicio, sin cambios manuales recurrentes.

7. Totales revisados, base, IVA, retenciones si corresponde, total.

8. Canal de envío correcto, y asunto o referencia consistente.

¿Cuándo entra en vigor Verifactu para mí?

Depende de tu perfil. Si tributas por Impuesto sobre Sociedades, la adaptación del sistema debe estar lista antes del 1 de enero de 2027. Para el resto de obligados tributarios, incluyendo la mayoría de autónomos y pymes, la fecha es antes del 1 de julio de 2027.

¿Me afecta si uso un programa básico para emitir facturas?

Sí, si utilizas un sistema informático para facturar, aunque sea sencillo. El cambio se centra en el registro que genera el programa y en cómo gestiona el histórico y las correcciones.

¿Y si facturo a empresas con portal de proveedores?

La exigencia suele ser mayor, porque el cliente tiene validaciones internas. Si faltan referencias como pedido o centro de coste, la factura se bloquea. Conviene convertir esas referencias en campos obligatorios en la plantilla.

¿Qué error es el más caro en la práctica?

Datos fiscales incoherentes y referencias internas ausentes. Son fallos simples, pero detienen el circuito de aprobación y retrasan cobros. Unificar duplicados y fijar plantillas suele ser la mejora con más retorno.

En resumen

Verifactu no empezará cuando tú quieras, empezará cuando marque el calendario. Pero la factura devuelta te cuesta hoy. Si aprovechas 2026 para ordenar datos, fijar series, estandarizar plantillas y definir rectificativas, llegarás al cambio con el trabajo hecho y con menos incidencias desde ya. En facturación, el método siempre sale más barato que la urgencia.