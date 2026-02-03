Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Iberia limita el precio de los vuelos a Barcelona a 99 euros hasta el 19 de febrero

Efe
03/02/2026 11:17
Avión de Iberia
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Iberia ha limitado el precio en los vuelos entre Madrid y Barcelona a un máximo de 99 euros en clase turista, una medida que estará vigente, en principio, hasta el 19 de febrero, en un momento en que las limitaciones en la alta velocidad están provocando retrasos y cancelaciones en los trenes entre ambas ciudades.

La compañía ha informado este martes de esta limitación y mantendrá sin cambios las tarifas Puente Aéreo Flexible y Puente Aéreo Confort, diseñadas para viajeros frecuentes que requieren mayor flexibilidad y servicios adicionales en sus desplazamientos.

La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid–Barcelona y cubre todas las franjas horarias, desde las 6:45 de la mañana hasta las 21:35 horas.

Iberia también mantiene topados los precios en los enlaces entre Madrid con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en 99 euros por trayecto; y ha reforzado su operativa habitual con algo más de 27.000 plazas, en principio hasta el 15 de febrero.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, avanzó este lunes que el Gobierno impondrá topes en los precios de los transportes alternativos en situaciones como la derivada del accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, que ha inutilizado la vía de alta velocidad ferroviaria.

Explicó en TVE que ha trasladado la propuesta a los ministerios de Economía y Presidencia "y en cuanto tenga su ok la llevaremos a Consejo (de Ministros)".

La propuesta establece un tope con el precio medio que tuviera el servicio del que se trate durante el mes anterior al suceso, para asegurar "que nadie puede lucrarse de manera extraordinaria con una situación de emergencia o necesidad", dijo Bustinduy.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba un decreto con las pensiones y otro con el escudo social
Agencias
La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina

La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina de parte a parte
Abel Peña
La artista danesa Whigfield en una actuación

El Atlantic Pride de 2026 cantará el 'Saturday night' de Whigfield
Óscar Ulla
Maximilian Hornung

El violoncelista Maximilian Hornung hará en A Coruña su debut en España
EFE