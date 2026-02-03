Iberia limita el precio de los vuelos a Barcelona a 99 euros hasta el 19 de febrero

Avión de Iberia El Ideal Gallego

Iberia ha limitado el precio en los vuelos entre Madrid y Barcelona a un máximo de 99 euros en clase turista, una medida que estará vigente, en principio, hasta el 19 de febrero, en un momento en que las limitaciones en la alta velocidad están provocando retrasos y cancelaciones en los trenes entre ambas ciudades.

La compañía ha informado este martes de esta limitación y mantendrá sin cambios las tarifas Puente Aéreo Flexible y Puente Aéreo Confort, diseñadas para viajeros frecuentes que requieren mayor flexibilidad y servicios adicionales en sus desplazamientos.

La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid–Barcelona y cubre todas las franjas horarias, desde las 6:45 de la mañana hasta las 21:35 horas.

Iberia también mantiene topados los precios en los enlaces entre Madrid con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en 99 euros por trayecto; y ha reforzado su operativa habitual con algo más de 27.000 plazas, en principio hasta el 15 de febrero.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, avanzó este lunes que el Gobierno impondrá topes en los precios de los transportes alternativos en situaciones como la derivada del accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, que ha inutilizado la vía de alta velocidad ferroviaria.

Explicó en TVE que ha trasladado la propuesta a los ministerios de Economía y Presidencia "y en cuanto tenga su ok la llevaremos a Consejo (de Ministros)".

La propuesta establece un tope con el precio medio que tuviera el servicio del que se trate durante el mes anterior al suceso, para asegurar "que nadie puede lucrarse de manera extraordinaria con una situación de emergencia o necesidad", dijo Bustinduy.