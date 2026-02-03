El paro subió un 2,78 % en enero en Galicia, que perdió más de 13.400 afiliados

Oficina de Empleo El Ideal Gallego

El paro subió un 2,78 % en Galicia en enero y se situó en los 115.144 desempleados, 3.133 personas más que el mes anterior, mientras que el número de afiliados bajó hasta 1.083.826, 13.462 menos (el 1,23 %) que en diciembre.

Los datos divulgados este martes por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan que, en comparación con enero de 2025, la evolución fue positiva en ambos casos, ya que el número de parados bajó un 5,09 %, con 6.176 desempleados menos, y el de afiliados se incrementó en 16.737 personas (1,57 % más).

Galicia fue la tercera comunidad autónoma donde más subió el desempleo en términos absolutos en enero, después de Andalucía y Madrid. El conjunto de España registró 30.392 parados más (una subida del 1,26 %) y perdió 270.782 afiliados (el 1,24 %).

Todas las provincias gallegas registraron un incremento del paro, lideradas en variación porcentual por Lugo, donde subió un 3,99 %, con 448 desempleados más.

En Ourense creció un 3,76 %, con 510 parados más; un 2,48 % en Pontevedra, con 1.063 desempleados más, y un 2,46 % en A Coruña, con 1.092 parados más.

Las mujeres representaron el 58 % del total de parados en enero y los menores de 25 años el 4,54 %.

Por sectores económicos, el paro subió especialmente en los servicios, donde se registraron 2.884 desempleados más, seguido de la industria, con 56 parados más, y la agricultura, con 43 más.

Por el contrario, el desempleo en el sector de la construcción bajó, con 72 parados menos.

En Galicia se firmaron 51.705 contratos el mes pasado, un 5,59 % menos que en diciembre y un 1,24 % más que un año atrás.

En el conjunto del país, la firma de contratos cayó un 5,43 % respecto al mes anterior y también se redujo en relación a enero de 2025, en un 4,15 %.

Solo el 32,26 % de los contratos firmados en Galicia el mes pasado fueron indefinidos, por debajo del 41,62 % del conjunto de España.

En cuanto a los beneficiarios de prestaciones por desempleo, un total de 65.871 personas las cobraban en Galicia en diciembre (el dato más reciente que divulga el Ministerio de Trabajo), con una cuantía media de 1.000,2 euros en el caso de las contributivas.

Las prestaciones pagadas en la comunidad autónoma supusieron un desembolso total de casi 96 millones de euros para las arcas del país.

Del total de 1.083.826 personas afiliadas a la Seguridad Social en enero en Galicia, 863.624 estaban inscritas en el régimen general.

Dentro del general, 6.075 cotizaban en el régimen agrario y 21.442, en el del hogar.

Además, otras 203.351 personas estaban inscritas en el régimen de autónomos y 16.851 en el del mar.