El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

El precio de la vivienda en venta subió en Galicia un 14% y el alquiler un 6,7% en enero

Agencias
02/02/2026 11:00
Imagen de archivo de una agencia inmobiliaria
El precio de la vivienda en venta en Galicia subió un 14 % en enero respecto al mismo mes de 2025 y el del alquiler escaló un 6,7 % interanual, según sendos informes divulgados este lunes por los portales inmobiliarios Fotocasa e Idealista.

El Índice Inmobiliario Fotocasa recoge que el precio medio de las viviendas ofertadas en la comunidad gallega el pasado enero se situó en 2.157 euros por metro cuadrado, frente a los 1.893 euros de un año atrás, con lo que un inmueble estándar de 80 metros cuadrados se vende ahora por 172.591 euros.

Esto supone un incremento del 14 % interanual -el segundo más alto en este período del año en las últimas dos décadas-, mientras que respecto a diciembre de 2025 la variación fue del 0,7 %.

Galicia fue la novena comunidad donde más creció el precio interanual de la vivienda y la undécima con el precio más alto, en ambos casos por debajo de la medida estatal, ya que en España aumentó un 20,4 %, hasta los 2.897 euros/m2.

"La demanda de compra sigue muy activa y con capacidad de absorción de precios, especialmente en las áreas metropolitanas y zonas de costa", ha señalado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, sobre el mercado gallego.

Por provincias, todas registraron subidas de precios interanuales, con A Coruña a la cabeza (21,4 %), seguida de Ourense (15,6 %), Pontevedra (10,1 %) y Lugo (2,3 %).

Pontevedra fue la más cara con 2.600 euros/m2, seguida de A Coruña (2.174 euros/m2), Ourense (1.737 euros/m2) y Lugo con 1.453 euros/m2.

En cuanto a los municipios, los que registraron un mayor incremento, entre los analizados por Fotocasa, fueron Ferrol (24,6 %), Ourense capital (18,4 %), A Coruña capital (17,8 %), Narón (15,8 %) y Vigo (15,4 %).

Sanxenxo, con 3.568 euros/m2, fue el municipio más caro.

El alquiler también sube

El alquiler también subió en Galicia en enero, un 6,7 % en términos interanuales y un 1,5 % respecto al mes anterior.

El precio medio por metro cuadrado se situó en 9,6 euros, cerca del máximo histórico registrado en julio de 2025 (9,7 euros/m2).

Galicia fue la cuarta comunidad autónoma en la que menos creció el alquiler y la quinta por la cola en cuanto al precio, por debajo de la media del conjunto de España, donde se incrementó un 8,1 %, hasta situarse en 15 euros/m2.

Por provincias, Ourense registró la mayor subida (13,4 %), seguida de Pontevedra (9,1 %), Lugo (6,4 %) y A Coruña (6,1 %).

Pontevedra se mantuvo como la provincia con el precio del alquiler más alto (10,7 euros/m2), por delante de A Coruña (9,7 euros/m2), Ourense (7,9 euros/m2) y Lugo (7,8 euros/m2)

