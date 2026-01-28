Mi cuenta

Economía

Yolanda Díaz asegura que la negociación del SMI de 2026 se cerrará este jueves y confía en que haya acuerdo

Agencias
28/01/2026 15:52
Yolanda Díaz
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social
EFE
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la última reunión de la mesa de diálogo social para la fijación del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 será la que está prevista mañana y espera que de ella salga un acuerdo.

"La buena noticia es que el Gobierno de España va a subir el salario mínimo un 3,1% con justicia fiscal, sin pagar impuestos", ha subrayado Díaz en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

La vicepresidenta segunda, que ha dado las gracias a los agentes sociales "porque el diálogo social funciona bien" en España, ha afirmado que esa mesa lleva meses negociando a pesar de que el Gobierno sólo está obligado a consultar el SMI, no a negociarlo con sindicatos y empresarios.

Yolanda Díaz

Trabajo ofrece una compensación a empresas muy afectadas por el SMI siempre que suban sueldos y no despidan

Más información

"Menos mal que aquí no dependemos del Partido Popular, porque también votarían en contra", ha afirmado la vicepresidenta, que se ha mostrado muy crítica con los 'populares' por participar en la caída del decreto ómnibus, que incluía la prórroga del SMI de 2025 hasta la entrada en vigor de la nueva cuantía y la revalorización de las pensiones para 2026, entre otras medidas.

La ministra ha recordado que la subida que quiere aplicar el Gobierno al SMI con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2026 es del 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales, lo que supone 37 euros más al mes que los 1.184 euros vigentes actualmente ó 518 euros más al año. "Superaremos (en total) los 17.000 euros y sin pagar impuestos", ha certificado.

En principio, la reunión de la mesa de negociación con los agentes sociales está prevista para mañana por la tarde, tal y como se señaló al término del último encuentro, celebrado el pasado lunes.

En esta última reunión se prevé abordar la última propuesta del Gobierno, aún por concretar, de incentivar fiscalmente a las empresas, sobre todo a aquellas con mayor afectación del SMI, para que suban los salarios más bajos y vayan más allá de esta renta mínima.

