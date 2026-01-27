Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

¿Qué pasará con las pensiones tras rechazar el Congreso su subida?

el Gobierno tiene la opción de presentar una nuevo real decreto ley que facilite su aprobación, para lo que necesitaría el apoyo del PP o de Junts.

Efe
27/01/2026 18:26
Un hombre participa en una marcha por la revalorización de las pensiones
Un hombre participa en una marcha por la revalorización de las pensiones
EFE
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Tras decaer este martes el decreto sobre la subida de las pensiones por el rechazo del Congreso, el Gobierno tiene la opción de presentar una nuevo real decreto ley que facilite su aprobación, para lo que necesitaría el apoyo del PP o de Junts.

Ambas formaciones han ofrecido su respaldo siempre que el nuevo decreto incluya el alza de las pensiones como único punto y no forme parte de un decreto ómnibus, con medidas de muy diversos ámbitos en un solo paquete legislativo, como el rechazado hoy por el pleno de la Cámara baja.

Tanto el PP como Junts rechazan que la revalorización de las pensiones se vote dentro de un decreto junto a otras medidas por considerar que el Ejecutivo "utiliza a los pensionistas" para obtener su apoyo a esas otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios para familias vulnerables.

El Ejecutivo puede ahora aprobar un nuevo decreto y llevarlo otra vez al Congreso, como hizo hace un año tras decaer, el 22 de enero, el texto que subía las pensiones para 2025.

Aunque el segundo decreto que presentó el Gobierno tras un pacto con Junts incluía también otros asuntos junto a la subida de las pensiones, como el denominado 'escudo social', el PP votó a favor al considerar que suponía una rectificación respecto al anterior.

Por tanto, si el Gobierno quiere que los pensionistas reciban en sus nóminas de febrero -las de enero ya están pagadas- el incremento en esta retribución, deberá aprobar un nuevo decreto cuanto antes.

No obstante, en el caso de que no se llegara a aprobar la subida para que tuviera efectos en la próxima nómina, siempre le queda la posibilidad de aprobarlo más adelante con carácter retroactivo, con lo que los jubilados no dejarían de percibir el aumento aunque cobrarían el incremento con posterioridad. 

Las pensiones tienen que subir cada año conforme al IPC, tal como acordó el Pacto de Toledo. Normalmente, esta subida se incluye en el proyecto de presupuestos, pero a falta de unas nuevas cuentas para este año, el Gobierno aprobó la subida en un real decreto ley.

Para 2026 la subida es del 2,7 %, que es del 7 % para las pensiones mínimas y del 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV). 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Asistentes a una edición pasada de la Festa dos Callos

De fiesta en fiesta y Cambre tira porque le toca: un mes de celebraciones por el municipio
Noelia Díaz
El ideal gallego

Carral avanza en la segunda fase del PXGS y defiende la prioridad de la depuradora de O Quenllo en un encuentro con Augas de Galicia
Redacción
Bolaños defiende en el Congreso el decreto ley de 'escudo social'

PP, Vox y Junts tumban el decreto del 'escudo social', que incluía la subida de pensiones
EP
Atasco en el acceso al Chuac

El Chuac vive su peor jornada de tráfico con atascos en sus accesos
Abel Peña