PP, Vox y Junts tumban el decreto del 'escudo social', que incluía la subida de pensiones

Bolaños defiende en el Congreso el decreto ley de 'escudo social' EFE

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable. El otro decreto ley, relativo a la prórroga de las ayudas al transporte público, ha salido adelante gracias a la abstención del PP.

Los dos decretos se aprobaron en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025, el último del año pasado. Como todo decreto ley, están en vigor desde su publicación, pero el Ejecutivo debe remitirlos al Congreso para su convalidación o derogación, que es lo que se ha votado.

En lo que respecta al escudo social, PP, Vox, Junts y UPN han juntado sus votos para derogar el texto, mientras que el resto de partidos lo han apoyado. A pesar de que los de Alberto Núñez Feijóo dijeron que iban también a votar en contra a las ayudas al transporte, finalmente han decidido abstenerse. Sólo Vox ha votado en contra y el resto de grupos han apoyado el texto, por lo que se ha convalidado.

De este modo, la revalorización del 2,7% con carácter general que ya había entrado en vigor para las pensiones ha decaído, por lo que el Gobierno tendrá que presentar un texto alternativo en el que incluya exclusivamente este punto para granjearse el apoyo de PP y Junts.

El decreto ley también fijaba la actualización de las bases de cotización del sistema de seguridad social y la tabla de cotización para los trabajadores autónomos para 2026, que no sufría cambios respecto al año pasado.

A su vez, se incluían incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha garantizado que los más de 10 millones de pensionistas cobrarán las pensiones del mes de enero, incluida la revalorización prevista del 2,7%. Fuentes del departamento que dirige Elma Saiz indicaron que el cobro está asegurado porque la norma estaba vigente hasta este martes, por lo que han trasmitido en mensaje de tranquilidad a los pensionistas.