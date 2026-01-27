El paro cae en 2.500 personas en Galicia en 2025 y se crean 33.700 empleos

El desempleo entre menores de 25 años aumenta en casi cinco puntos EFE

Galicia cierra 2025 con un total de 106.900 desempleados, 2.500 menos que un año antes (-2,28%), mientras que se crearon 33.700 empleos a lo largo del ejercicio (+2,92%), con un global de 1.186.900 ocupados, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso del paro en Galicia es inferior a la bajada media del 4,5% en el conjunto del país, en donde el desempleo se rebajó en 118.400 personas en 2025, hasta situarse en 2,47 millones de desempleados.

De tal forma, la tasa de paro se queda en la comunidad gallega en el 8,26%, un punto menos que la media del 9,93% del Estado.

Del total de 106.900 personas desempleadas, 42.200 llevan más de un año en esta situación. Por sexos, hay 52.000 hombres desempleados (tasa del 8,02% de paro) y 54.900 mujeres (tasa del 8,5%). El desempleo masculino subió en 3.300 personas, pero el femenino baja en 5.800.

En España, el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), una décima menos que el avance de Galicia, de modo se termina el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados en el país y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones.

Esta reducción de paro en Galicia durante 2025 es inferior al 4,8% de caída que se produjo en 2024. Sin embargo, el ritmo de creación de empleo sube respecto a los 17.400 puestos de trabajo de 2024, con un alza entonces del 1,53%, que ahora repunta casi el doble.

Por provincias, Lugo concluye 2025 como la provincia gallega con menor tasa de paro, del 7,25% (11.000 desempleados); seguida de: A Coruña (7,53% y 41.000 parados); Ourense (8,03% y 10.400 parados); Pontevedra (9,51% y 44.400 desempleados).

En la comparativa con el trimestre anterior (tercer trimestre), Galicia crea 7.500 empleos (+0,63%), pero el paro aumenta un 4,4% (+4,2%).

Aumenta la tasa de paro de menores de 25 años

Por su parte, la tasa de paro entre menores de 25 años se eleva al 28,6% a término de 2025 en la comunidad gallega, casi cinco puntos más que el 24% del año anterior.

Esta tendencia es justo la contraria al descenso en la media estatal, hasta quedar en el 23%, dos puntos menos que en 2024.

Destrucción de empleo en sector primario e industria

Por sectores, hubo una pérdida de empleo en el sector primario (2.700 ocupados menos, un 3,9% menos) y en la industria (1.200 ocupados menos y 0,6% menos).

Contrasta con el incremento de ocupación en el sector servicio (36.300 ocupados más, +4,5%) y en la construcción (1.400 ocupados más, 1,7% más)

Crece el empleo indefinido

Asimismo, la tasa de temporalidad se encuentra en el 12,9% a finales de 2025, la más baja desde que hay registros. La población asalariada con contrato indefinido se eleva un 6,5%. Se crearon 51.900 puestos indefinidos frente a la pérdida de 24.800 temporales.

Mientras, el número de activos total en Galicia es de 1.293.800 en la comunidad gallega, más de 30.000 que hace un año, si bien la tasa de actividad es de unos cinco puntos inferior al dato estatal.

Datos por comunidades

El paro bajó en 2025 en diez comunidades autónomas, especialmente en Madrid y Comunidad Valenciana, y todas crearon empleo, con Andalucía a la cabeza.

En valores absolutos, los mayores descensos anuales del desempleo se dieron en Madrid, que redujo su número de parados en 57.300 personas (-17,4%), Comunidad Valenciana (-47.100 parados, -14,1%), y Andalucía (-29.900 desempleados, -4,6%).

Por contra, el desempleo subió en 2025 en siete comunidades, lideradas por Cataluña, con 21.900 parados más (+6,8%); Canarias (+12.500 desempleados, +9%), y Castilla-La Mancha (+7.600 parados, +6,2%).

En cuanto a la ocupación, todas las comunidades crearon empleo en 2025, especialmente Andalucía, con 138.400 ocupados más (+4%); seguida de Comunidad Valenciana, que sumó 98.800 nuevos empleos (+4,2%), y de Madrid, que ganó 78.800 ocupados (+2,2%). El único dato negativo se lo anotó la ciudad autónoma de Melilla, donde el empleo retrocedió en 2025 en 600 ocupados (-2%).

Según el INE, Cantabria es la comunidad autónoma que tiene la tasa de desempleo más baja de España, con un 6,77%, seguida de Madrid (7,04%) y de País Vasco (7,50%). Por el contrario, las tasas más elevadas se encuentran en Melilla (23%), Ceuta (22,21%) y las comunidades de Andalucía (14,66%) y Extremadura (13,42%).

Datos estatales

El descenso del paro en 2025 en España fue inferior al de los años 2024 (-265.300 desempleados) y 2023 (-193.400), pero ha superado el registrado en 2022 (-79.900). En el caso de la ocupación, los 605.400 empleos creados en 2025 superan los 468.100 de 2024, pero no los 783.000 de 2023.

Con el retroceso de 2025, el paro acumula cinco años consecutivos de descensos. En lo que respecta al empleo, se encadenan también cinco años de crecimiento tras un 2020, el año del Covid, en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.

La tasa de paro se situó al finalizar 2025 en el 9,93%, porcentaje medio punto inferior al de 2024 y su menor nivel desde el primer trimestre de 2008, mientras el número total de desempleados cerró el ejercicio en 2.477.100 personas, su menor cifra desde el segundo trimestre de 2008.

A estas cifras se llegó después de que en el cuarto trimestre de 2025 el paro experimentara una bajada de 136.100 personas (-5,2%), inferior a la de un año antes (-158.600 desempleados), y la ocupación aumentara en 76.200 personas (+0,3%), su mejor registro desde el cuarto trimestre de 2021.

Nuevo máximo de empleo indefinido

La mayor parte del empleo creado en 2025 lo generó el sector privado, con 555.300 nuevos ocupados, casi el 92% del total, en tanto que el empleo público creció en 50.100 personas (+1,4%), alcanzando un nuevo máximo de 3.641.400 trabajadores.

La gran mayoría del empleo generado el año pasado, en concreto el 95% del total, fueron puestos de trabajo a tiempo completo, con un incremento de 574.700 personas (+3%), frente a 30.700 nuevos empleos a tiempo parcial (+1%). Así, la ocupación a tiempo parcial volvió a superar los 3 millones de personas al finalizar 2025.

Los asalariados con contrato indefinido se incrementaron en casi 547.500 (+3,5%), hasta un nuevo récord de 16.260.000 personas. Por su parte, los trabajadores temporales aumentaron en 22.400 personas el año pasado (+0,8%). La tasa de temporalidad se situó en el 12,4% en el sector privado a cierre de 2025.

Los asalariados con contratos fijos-discontinuos que estuvieron ocupados en el cuarto trimestre de 2025 aumentaron en 9.800 personas respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 666.500, de los que 278.600 eran varones y 387.900, mujeres.

Por sectores económicos, los servicios fueron los que más empleo generaron en 2025, con 369.900 nuevos puestos de trabajo (+2,2%), lo que llevó a este sector a marcar un nuevo máximo de trabajadores: 17.091.400 personas.

Le siguió la industria, que generó 112.200 empleos el año pasado (+3,8%); la construcción, que sumó 79.500 empleos en 2025 (+3,1%), y la agricultura, con 43.800 nuevos empleos (+5,9%).