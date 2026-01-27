La campaña publicitaria en la que Estrella Galicia hace un guiño a sus inicios como fabricante de hielo
Este producto fue uno de los negocios a los que se dedicó la empresa durante sus primeros años de vida
Estrella Galicia inició el pasado 1 de enero, justo después de las campanadas, una peculiar campaña publicitaria que tiene un claro guiño a sus orígenes hace más de un siglo. Los espectadores que siguieron por televisión el final de 2025 y el comienzo de 2026 fueron testigos de un brindis inesperado: Cristina Pedroche y Alberto Chicote, así como los presentadores de la TVG, no levantaron una tradicional copa para brindar, sino un Hielo Estrella Galicia.
“¿Qué habría pasado si se hubiera dedicado a fabricar hielo en lugar de cerveza?”. Esta pregunta se ha podido ver en anuncios (como en el estadio de Riazor) desde aquel día y puede llamar la atención a los más despistados que no conozcan la historia de esta compañía fundada en A Coruña.
Origen
Esta conocida marca de cerveza tiene su origen a principios del siglo XX. Fabián Casado Rodríguez —abuelo del actor Fernando Rey—, hizo primero fortuna con la fábrica de chocolates El Fénix Coruñés. Le fue muy bien y se lanzó a una nueva aventura empresarial. Gracias a Luis Alonso, autor del artículo ‘Cen anos dunha empresa cervecera (1906-2006)’ —incluido en el libro ‘Estrella Galicia. Una empresa, un siglo’—, se conoce que en 1900 creó –junto a su hermano Eugenio y el farmacéutico madrileño Ulpiano Rodríguez– la firma Casado Hermanos y Compañía, con el objeto de fabricar bebidas gaseosas y cervezas. La empresa adquirió las obsoletas instalaciones de Cervezas Merckel de A Gaiteira.
En la vieja fábrica instalaron una moderna maquinaria frigorífica para conservar la cerveza, y también para producir hielo que se vendía a los barcos de pesca. Un año después de la fundación, en 1901, José María Rivera Corral aportó 15.000 pesetas y se unió a la sociedad, en el que es el primer contacto de este empresario con el mundo del hielo y la cerveza.
El abuelo de Fernando Rey y sus socios comercializaban una primera cerveza llamada Osiris. En 1908, Rivera creó la sociedad Rivera Márquez y Casado, con sede en la avenida de García Prieto, donde levantó, en terrenos de su propiedad, una fábrica de hielo en cuyos sótanos se dio continuidad a la fabricación de cerveza. Después incorporó los activos de Casado Hermanos.
En 1910 registraron el logo La Estrella de Galicia, donde aparecieron los apellidos y la inicial de los tres socios. Ese mismo año, los Casado vendieron por 50.000 pesetas su participación en Rivera, Márquez y Casado. La empresa pasó a ser Rivera, Márquez y Compañía. Esta será la firma que fabrique las primeras botellas de La Estrella de Galicia.
Otra realidad
El anuncio que Hijos de Rivera emitió en televisión el 1 de enero mostró a los espectadores un hipotético mundo en el que los tanques de cerveza se podrían haber convertido en elementos destinados a la elaboración de bloques de hielo y las líneas de embotellado habrían producido cubos con el logo de la marca.
En la realidad, la compañía cervecera dejó atrás la fabricación de hielo y se dedicó a la elaboración de la conocida cerveza Estrella Galicia.
Esta campaña publicitaria se ha desplegado en televisión, redes sociales y contenidos especiales para celebrar el 120 aniversario de la marca, según explicó Hijos de Rivera.