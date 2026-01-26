Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Una empresa que trabaja en el puerto de A Coruña despliega inteligencia artificial para anticipar incidencias y reducir tiempos de espera

El proyecto de Galigrain, del Grupo Nogar, permitirá mejorar hasta en un 20% indicadores clave de eficiencia

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/01/2026 15:45
Instalaciones del Grupo Nogar en Langosteira
Instalaciones del Grupo Nogar en Langosteira
Germán Barreiros
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Galigrain, empresa del Grupo Nogar especializada en graneles agroalimentarios y que trabaja en el puerto de A Coruña, ha iniciado el despliegue de una plataforma de inteligencia artificial para mejorar la operativa en sus terminales portuarias. 

El proyecto permitirá mejorar hasta en un 20% indicadores clave de eficiencia, como los tiempos de operación y el consumo energético de la maquinaria, gracias a una planificación más ajustada de los recursos, según afirma la compañía.

La nueva tecnología informática se denomina GAL-PIA y combina los datos que se generan a diario en las terminales con los algoritmos de inteligencia artificial para anticipar incidencias, reducir tiempo de espera y coordinar de forma más eficaz los recursos disponibles. 

Desmontaje de una grúa en Calvo Sotelo en 2023

A Coruña pierde a sus gigantes portuarios: ya solo sobreviven ocho grúas

Más información

El Grupo Nogar señala que esta herramienta digital ofrece a los equipos de operaciones una visión más precisa de lo que ocurre en muelles y almacenes, lo que permite la toma de decisiones con mayor rapidez y anticipar posibles desajustes antes de que se traduzcan en colas o retrasos.

El sistema comenzó a desarrollarse en febrero de 2025 y se encuentra en una fase avanzada de implantación en el Puerto de Marín, donde la compañía concentra una parte relevante de su actividad logística.

La inversión total del proyecto de I+D+i supera los 600.000 euros y está cofinanciada por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), con el respaldo de los fondos europeos NextGenerationEU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Huelga de autobuses en A Coruña

La reunión entre sindicatos y patronal se salda sin acuerdo para finalizar la huelga de autobuses en A Coruña
Europa Press
El piloto brasileño Diogo Moreira, que cuenta con el patrocinio de Estrella Galicia 0,0

Estrella Galicia 0,0 será el patrocinador principal del Gran Premio de Brasil de MotoGP
Iván Aguiar
Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en una imagen de archivo /EP

El novio de Ayuso se opone a que García Ortiz siga en la carrera fiscal y pide su inhabilitación
EFE
Yolanda Díaz

Trabajo ofrece una compensación a empresas muy afectadas por el SMI siempre que suban sueldos y no despidan
EFE