Una empresa que trabaja en el puerto de A Coruña despliega inteligencia artificial para anticipar incidencias y reducir tiempos de espera

Instalaciones del Grupo Nogar en Langosteira Germán Barreiros

Galigrain, empresa del Grupo Nogar especializada en graneles agroalimentarios y que trabaja en el puerto de A Coruña, ha iniciado el despliegue de una plataforma de inteligencia artificial para mejorar la operativa en sus terminales portuarias.

El proyecto permitirá mejorar hasta en un 20% indicadores clave de eficiencia, como los tiempos de operación y el consumo energético de la maquinaria, gracias a una planificación más ajustada de los recursos, según afirma la compañía.

La nueva tecnología informática se denomina GAL-PIA y combina los datos que se generan a diario en las terminales con los algoritmos de inteligencia artificial para anticipar incidencias, reducir tiempo de espera y coordinar de forma más eficaz los recursos disponibles.

A Coruña pierde a sus gigantes portuarios: ya solo sobreviven ocho grúas Más información

El Grupo Nogar señala que esta herramienta digital ofrece a los equipos de operaciones una visión más precisa de lo que ocurre en muelles y almacenes, lo que permite la toma de decisiones con mayor rapidez y anticipar posibles desajustes antes de que se traduzcan en colas o retrasos.

El sistema comenzó a desarrollarse en febrero de 2025 y se encuentra en una fase avanzada de implantación en el Puerto de Marín, donde la compañía concentra una parte relevante de su actividad logística.

La inversión total del proyecto de I+D+i supera los 600.000 euros y está cofinanciada por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), con el respaldo de los fondos europeos NextGenerationEU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España