Economía

Un premio para el histórico carpintero de Inditex, Cándido Hermida, por un trabajo hecho con ilusión y dedicación

El fundador de la compañía dedicada al interiorismo recibe un galardón de la Confederación de Empresarios de A Coruña

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/01/2026 19:41
Momento en el que Cándido Hermida recibió el premio de la CEC
Momento en el que Cándido Hermida recibió el premio de la CEC
Patricia G. Fraga
El empresario Cándido Hermida, fundador del grupo que lleva su mismo nombre, ya forma parte de la selecta lista de 15 personas que han obtenido el Premio Liderazgo Empresarial de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC).

Ahora se une a nombres tan importantes como, entre otros, Joaquín González Iglesias, director general de Vegalsa-Eroski; Manuel Ángel Pose Palleiro, presidente ejecutivo de Grupo Aluman; y Benigna Peña, presidenta del Hospital San Rafael, que fueron los tres premiados anteriores.

Cándido Hermida posa en las instalaciones de Río do Pozo, en Narón

Cándido Hermida, el histórico carpintero de Inditex: “El valor de la empresa es el equipo humano que se formó, es algo que me emociona”

Cándido Hermida, en un acto celebrado en Oleiros este lunes, agradeció a la CEC la concesión del premio, un reconocimiento que hizo extensivo a todas las personas que forman el equipo humano del Grupo Cándido Hermida, amigos, colaboradores, proveedores y clientes, en especial a Inditex, porque “su confianza” desde hace ya más de treinta años y “su gran apoyo” han sido y son “el motor de crecimiento de nuestro Grupo”.

El galardonado es el fundador y presidente del Grupo Cándido Hermida, compañía con sede en Narón que ejecuta proyectos de interiorismo de lujo, ebanistería, montaje de espacios comerciales, hostelería y sector naval.

Acto de entrega del Premio Liderazgo Empresarial de la CEC a Cándido Hermida
Acto de entrega del Premio Liderazgo Empresarial de la CEC a Cándido Hermida
Patricia G. Fraga

Hermida recordó sus inicios y reconoció que no podía haber imaginado hasta dónde llegaría. “El tesón, la dedicación y la ilusión han sido compañeros inseparables de mi viaje, y me ayudaron a ir avanzando por un camino no exento de dificultades, al que cada vez se fueron uniendo más personas, hasta superar las 600 que formamos el Grupo en la actualidad”, afirmó.

Puso énfasis en el equipo humano con el que cuenta la empresa. “Estas personas, que considero mi gente, me han acompañado y me han ayudado a alcanzar lo que, cuando muy joven, era sólo un sueño”, indicó. También quiso dedicar el galardón a su familia, sus hijas Natalia y Cristina, sus nietos y su esposa Isabel.

Esencia

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, subrayó la importancia de este premio que permite reconocer el mérito, el esfuerzo y la visión de quienes construyen los proyectos empresariales más relevantes de la provincia de A Coruña.

El presidente, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo

La Cámara de Comercio de A Coruña acompaña a empresas en su expansión a Asia, África y América

También destacó la trayectoria de Cándido Hermida como “una historia de trabajo, visión a largo plazo y fidelidad a unos valores”. “Cándido Hermida supo transformar un taller de ebanistería artesanal fundado en 1984 en Narón en un grupo empresarial de referencia internacional, sin renunciar nunca a la esencia de aquellos orígenes, convirtiendo a su empresa en un actor relevante que trabaja para marcas a nivel internacional, entre ellas Inditex”, destacó.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, elogió a Cándido Hermida porque “sabe o que é loitar”. “Sabe que as cousas nunca veñen dadas. Sabe que a vida, como a madeira, require paciencia, precisión e moito respecto”, indicó. También explicó que este empresario es “o vivo exemplo” de que a “Galicia Calidade” no se improvisa, sino que se talla “con décadas de traballo ben feito”.

El acto contó, además, con la presencia, entre otras autoridades, del delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; y la diputada provincial Rosa Ana García.

