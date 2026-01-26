Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

La Cámara de Comercio de A Coruña acompaña a empresas a Asia, África y América

Esta iniciativa busca facilitar la llegada de las compañías gallegas a nuevos mercados

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/01/2026 15:03
El presidente, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo
Javier Alborés
La Cámara de Comercio de A Coruña organiza misiones comerciales internacionales, dirigidas tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes compañías con interés en iniciar o consolidar su actividad exportadora, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas gallegas a nuevos mercados exteriores y fortalecer su competitividad global.

Las misiones comerciales previstas permitirán a las empresas participantes acceder a mercados estratégicos en América, África y Asia, seleccionados por su potencial de crecimiento y por las oportunidades que ofrecen para distintos sectores gallegos.

Cándido Hermida posa en las instalaciones de Río do Pozo, en Narón

Cándido Hermida, el histórico carpintero de Inditex: “El valor de la empresa es el equipo humano que se formó, es algo que me emociona”

Más información

En concreto, hasta marzo de 2026 están programadas misiones a países como México, Marruecos, Cabo Verde, Vietnam y Japón, según afirma la Cámara de A Coruña.

Organización

El organismo cameral explica que cada misión incluye la organización de agendas comerciales personalizadas, con reuniones previamente concertadas con potenciales clientes, distribuidores, socios o prescriptores locales, así como apoyo técnico, asesoramiento especializado y acompañamiento institucional durante todo el proceso.

Se trata de actividades enmarcadas en Plan Foexga, desarrollado en colaboración con la Xunta de Galicia a través del Igape y cofinanciado con fondos europeos.

Las plazas para participar en las próximas misiones comerciales son limitadas, según afirma la entidad. Las empresas interesadas pueden consultar el calendario actualizado de acciones de internacionalización y los requisitos de participación en la web de la Cámara de Comercio de A Coruña. 

