La Cámara de Comercio de A Coruña acompaña a empresas a Asia, África y América

El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo

La Cámara de Comercio de A Coruña organiza misiones comerciales internacionales, dirigidas tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes compañías con interés en iniciar o consolidar su actividad exportadora, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas gallegas a nuevos mercados exteriores y fortalecer su competitividad global.

Las misiones comerciales previstas permitirán a las empresas participantes acceder a mercados estratégicos en América, África y Asia, seleccionados por su potencial de crecimiento y por las oportunidades que ofrecen para distintos sectores gallegos.

En concreto, hasta marzo de 2026 están programadas misiones a países como México, Marruecos, Cabo Verde, Vietnam y Japón, según afirma la Cámara de A Coruña.

Organización

El organismo cameral explica que cada misión incluye la organización de agendas comerciales personalizadas, con reuniones previamente concertadas con potenciales clientes, distribuidores, socios o prescriptores locales, así como apoyo técnico, asesoramiento especializado y acompañamiento institucional durante todo el proceso.

Se trata de actividades enmarcadas en Plan Foexga, desarrollado en colaboración con la Xunta de Galicia a través del Igape y cofinanciado con fondos europeos.

Las plazas para participar en las próximas misiones comerciales son limitadas, según afirma la entidad. Las empresas interesadas pueden consultar el calendario actualizado de acciones de internacionalización y los requisitos de participación en la web de la Cámara de Comercio de A Coruña.