Estrella Galicia 0,0 será el patrocinador principal del Gran Premio de Brasil de MotoGP

El año 2026 trae una importante novedad para el proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Será el patrocinador principal del Gran Premio de Brasil, que vuelve al calendario tras más de 20 años de ausencia.

La empresa con sede en A Coruña explica que de este modo refuerza su "firme compromiso" con este deporte, en el que ya era también el espónsor principal del Gran Premio de España, además de cerveza oficial del campeonato.

"Nuestra compañía está fuertemente vinculada a un mercado de sólida tradición y cultura cervecera como es el brasileño, en el que contamos con una histórica presencia gracias a la firme y tenaz apuesta de la empresa por el país a través de una filial propia", explica Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia 0,0.

Como patrocinador principal del Gran Premio de Brasil, Estrella Galicia 0,0 figurará en los principales soportes de comunicación y promoción en el Autódromo Internacional Ayrton Senna durante el fin de semana de competición. Esta prueba deportiva se realizará entre el 20 y el 22 de marzo.

Esta carrera también será el escenario del gran estreno en su país en la categoría reina de Diogo Moreira, embajador de Estrella Galicia 0,0. "El piloto brasileño debutará entre su gente en la máxima categoría tras proclamarse la pasada temporada campeón del mundo de Moto2, cerrando un ciclo de progresión ejemplar desde que Estrella Galicia 0,0 activase su apoyo al piloto al comienzo de su carrera deportiva", afirma la empresa.