Gadisa abrió 22 franquicias de Claudio en 2025

Uno de los nuevos Claudio de Gadisa

Gadisa Retail ha registrado una importante expansión de la línea Claudio con 22 aperturas en 2025, con las que ha llegado a los 256 establecimientos en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid. Este crecimiento confirma la relevancia de esta franquicia en el sector de la distribución, explican desde la compañía, que también destaca que en lo que va de año ya ha incorporado dos nuevos Claudio: uno en A Coruña y otro en Barro (Pontevedra).

La cercanía a los clientes y garantizar servicios básicos en poblaciones de diferente tamaño han guiado este crecimiento, que refleja el compromiso con la dinamización socioeconómica del territorio generando nuevas oportunidades de emprendimiento y creando empleo, afirman fuentes de Gadisa.

Más de 100 profesionales fueron empleados en la franquicia en el último año. En total, son más de 1.000 las personas que trabajan en los establecimientos, ubicados principalmente en zonas con baja densidad de población.

La comunidad gallega es la que más aperturas ha concentrado con quince nuevos puntos de venta, de los que seis se han inaugurado en la provincia de A Coruña (dos en la capital y los cuatro restantes en Carballo, Cariño, Dodro y Fene), otros seis en la de Pontevedra (Agolada, Arbo, Cambados, dos en Sanxenxo y Vilanova de Arousa), dos en Ourense (Cea y Verea) y uno en Lugo (Quiroga). Además, también se han estrenado otras tres tiendas en Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés); dos en Madrid y otra en Castilla y León (Zamora).

Los 142 Claudio Express ofrecen un surtido básico con productos muy seleccionados de alimentación, higiene y droguería para atender a un perfil de cliente que busca rapidez y comodidad, así como amplios horarios. Están implantados, fundamentalmente, en estaciones de servicio de vías principales y secundarias, así como en entornos urbanos.

Por otra parte, los 114 Claudio, son puntos de venta de proximidad, con atención personalizada y una superficie media. Los clientes tienen a su disposición una completa variedad de productos locales, de marcas líderes y de la marca propia IFA.