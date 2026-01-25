Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Gadisa abrió 22 franquicias de Claudio en 2025

Redacción
25/01/2026 16:12
Uno de los nuevos Claudio de Gadisa
Uno de los nuevos Claudio de Gadisa
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Gadisa Retail ha registrado una importante expansión de la línea Claudio con 22 aperturas en 2025, con las que ha llegado a los 256 establecimientos en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid. Este crecimiento confirma la relevancia de esta franquicia en el sector de la distribución, explican desde la compañía, que también destaca que en lo que va de año ya ha incorporado dos nuevos Claudio: uno en A Coruña y otro en Barro (Pontevedra).

La cercanía a los clientes y garantizar servicios básicos en poblaciones de diferente tamaño han guiado este crecimiento, que refleja el compromiso con la dinamización socioeconómica del territorio generando nuevas oportunidades de emprendimiento y creando empleo, afirman fuentes de Gadisa.

Nuevo establecimiento que Gadis abrirá en A Grela

El hito que los supermercados Gadis quieren superar en A Coruña durante este 2026

Más información

Más de 100 profesionales fueron empleados en la franquicia en el último año. En total, son más de 1.000 las personas que trabajan en los establecimientos, ubicados principalmente en zonas con baja densidad de población.

La comunidad gallega es la que más aperturas ha concentrado con quince nuevos puntos de venta, de los que seis se han inaugurado en la provincia de A Coruña (dos en la capital y los cuatro restantes en Carballo, Cariño, Dodro y Fene), otros seis en la de Pontevedra (Agolada, Arbo, Cambados, dos en Sanxenxo y Vilanova de Arousa), dos en Ourense (Cea y Verea) y uno en Lugo (Quiroga). Además, también se han estrenado otras tres tiendas en Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés); dos en Madrid y otra en Castilla y León (Zamora).

Apertura de Claudio en la Sagrada Familia

La Sagrada Familia gana otro supermercado: abre el primer Claudio del año

Más información

Los 142 Claudio Express ofrecen un surtido básico con productos muy seleccionados de alimentación, higiene y droguería para atender a un perfil de cliente que busca rapidez y comodidad, así como amplios horarios. Están implantados, fundamentalmente, en estaciones de servicio de vías principales y secundarias, así como en entornos urbanos.

Por otra parte, los 114 Claudio, son puntos de venta de proximidad, con atención personalizada y una superficie media. Los clientes tienen a su disposición una completa variedad de productos locales, de marcas líderes y de la marca propia IFA.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Concurso de carnaval de Abegondo en 2025

Abegondo abre la inscripción de su concurso de disfraces de carnaval
Redacción
Diego Calvo

Fallece a los 89 años Luis Calvo, padre de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes
EP
Ilustración de Gosia Trebacz | Cedida

A voltas coa intelixencia artificial
Xulio Valcárcel
El ideal gallego

Interceptan un narcosubmarino con varias toneladas de cocaína próximo a Azores
EFE