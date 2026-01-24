Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

La UE busca cerrar en India "la madre de todos los acuerdos"

Ambos países aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo

Efe
24/01/2026 20:24
Von der Leyen conversa con Jitin Prasada a su llegada a India
Von der Leyen conversa con Jitin Prasada a su llegada a India
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este sábado a India para cerrar lo que ella misma ha definido como "la madre de todos los acuerdos", un tratado de libre comercio que ambas partes esperan concluir finalmente el próximo martes."La madre de todos los acuerdos comerciales. Nos estamos acercando al Acuerdo de Libre Comercio", escribió Von der Leyen en su perfil oficial de la red social X poco después de aterrizar en Nueva Delhi.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, dio la bienvenida a Vonder Leyen en la misma plataforma y destacó que su visita de Estado servirá para trazar la próxima fase de la asociación estratégica. El portavoz, quien confirmó que Von der Leyen fue recibida a pie de pista por el viceministro indio de Comercio e Industria, Jitin Prasada, subrayó que "como las dos mayores democracias del mundo, India y la UE comparten una asociación arraigada en la confianza mutua".

Horas antes del aterrizaje de la presidenta de la Comisión llegó también a la capital india la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, una delegación de máximo nivel a la que se sumará el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La cúpula comunitaria asistirá este lunes como "invitada de honor" al 77º desfile del Día de la República junto al primer ministro indio, Narendra Modi, antes de celebrar el martes la decimosexta cumbre bilateral, donde se confía en cerrar definitivamente el pacto.

La UE y la India aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que entre ambos aglutinan a casi 2.000 millones de personas y representan aproximadamente una cuarta parte del PIB global.

En 2024, la India fue el noveno socio comercial de la UE, representando solo el 2,4 % de su comercio total de bienes, muy por detrás del 17,3 % de Estados Unidos o del 14,6 % de China, gigante frente al que el bloque comunitario busca reducir su dependencia en el suministro de materias primas.

Al margen del tratado de libre comercio, la UE y la India quieren impulsar la inversión en sectores como el digital, el hidrógeno verde, la energía solar, la maquinaria y la fabricación avanzada.

La agenda incluye también cerrar un acuerdo de movilidad laboral, científica y estudiantil, así como un segundo gran pacto en materia de seguridad y defensa para hacer frente a las amenazas híbridas y el terrorismo.

De firmarse finalmente, el acuerdo pondrá fin a una maratón diplomática de casi dos décadas, marcada por las profundas discrepancias sobre la protección de patentes y los aranceles a los vehículos y licores europeos.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Un momento del encuentro entre los abogados de A Coruña y Valencia

A Coruña se impone a Valencia con todas las de la ley
Dani Sánchez
Las bailarinas de Sunday Experience, durante una prueba la semana pasada

El tardeo más brutal jamás visto en A Coruña será toda una superproducción de cine
Guillermo Parga
La lluvia no remitió durante la mañana de este sábado

A Coruña acumula 17 jornadas de lluvia seguidas y le aguardan al menos siete más
Dani Sánchez
Bad Bunny

La NFL y Bad Bunny anuncian una colección que combina fútbol americano, música y cultura
EFE