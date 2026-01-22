Un proyecto premiado por la Cámara de Comercio de A Coruña competirá en la final nacional
LinkedScholar resultó ganadora de la segunda fase del programa Impulsa StartUp
LinkedScholar, tras haber sido el proyecto mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de Comercio de A Coruña, competirá en la final nacional del programa con otras siete empresas emergentes.
Será en Barcelona, el 4 de marzo, en el evento para emprendedores e inversores 4YFN, que se desarrolla paralelo al Mobile World Congress.
La iniciativa que resulte ganadora recibirá un premio de 12.000€ y la que quede en segunda posición será premiada con 7.200€.
Negocio
Impulsa StartUp es un programa pensado para ayudar a emprendedores con una idea de negocio de base tecnológica o que utilicen la tecnología para escalar su negocio ayudándoles a hacer realidad sus proyectos. Por su parte, LinkedScholar es una plataforma que convierte datos institucionales en inteligencia accionable (útil para la rápida toma de decisiones) para universidades y centros de investigación.
LinkedScholar resultó ganadora de la segunda fase del programa, Despega, convocado por la Cámara de A Coruña en la que se presentaron proyectos con un producto mínimo viable o un prototipo testeado en el mercado, que se podían comenzar a desarrollar. Los emprendedores participantes se beneficiaron de mentorías personalizadas con expertos en materias adaptadas a las necesidades de cada empresa emergente.
Realizaron prospección de financiación y búsqueda de inversores, además de fijar un plan de crecimiento que incluía una estrategia de marca. De esta forma, se ayudó a los emprendedores en la preparación y presentación del proyecto a mentores e inversores.