Economía

Un proyecto premiado por la Cámara de Comercio de A Coruña competirá en la final nacional

LinkedScholar resultó ganadora de la segunda fase del programa Impulsa StartUp

Iván Aguiar
Iván Aguiar
22/01/2026 19:13
Entrega de premios del programa Impulsa StartUp de la Cámara de Comercio de A Coruña
Entrega de premios del programa Impulsa StartUp de la Cámara de Comercio de A Coruña
Cámara de Comercio de A Coruña
LinkedScholar, tras haber sido el proyecto mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de Comercio de A Coruña, competirá en la final nacional del programa con otras siete empresas emergentes

Será en Barcelona, el 4 de marzo, en el evento para emprendedores e inversores 4YFN, que se desarrolla paralelo al Mobile World Congress.

El histórico carpintero de Inditex, Cándido Hermida: “El valor de la empresa es el equipo humano que se formó, es algo que me emociona”

Más información

La iniciativa que resulte ganadora recibirá un premio de 12.000€ y la que quede en segunda posición será premiada con 7.200€.

Negocio

Impulsa StartUp es un programa pensado para ayudar a emprendedores con una idea de negocio de base tecnológica o que utilicen la tecnología para escalar su negocio ayudándoles a hacer realidad sus proyectos. Por su parte, LinkedScholar es una plataforma que convierte datos institucionales en inteligencia accionable (útil para la rápida toma de decisiones) para universidades y centros de investigación.

LinkedScholar resultó ganadora de la segunda fase del programa, Despega, convocado por la Cámara de A Coruña en la que se presentaron proyectos con un producto mínimo viable o un prototipo testeado en el mercado, que se podían comenzar a desarrollar. Los emprendedores participantes se beneficiaron de mentorías personalizadas con expertos en materias adaptadas a las necesidades de cada empresa emergente. 

Realizaron prospección de financiación y búsqueda de inversores, además de fijar un plan de crecimiento que incluía una estrategia de marca. De esta forma, se ayudó a los emprendedores en la preparación y presentación del proyecto a mentores e inversores.

