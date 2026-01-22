Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

Grupo Atlante refuerza su apuesta por la ciberseguridad con una nueva certificación

Redacción
22/01/2026 20:13
Los responsables de la empresa reciben la certificación
Los responsables de la empresa reciben la certificación
DNV entregó a Grupo Atlante la certificación ISO/IEC 27001, que acredita la correcta implementación un sistema robusto y sistemático para garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información, tanto propia como de clientes, colaboradores y socios.

En un contexto cada vez más digitalizado y regulado, y en sectores con proyectos complejos como la arquitectura, la ingeniería y la consultoría tecnológica, la gestión segura de la información se ha convertido en un factor crítico de competitividad, especialmente en entornos donde el uso intensivo de datos, plataformas colaborativas y sistemas digitales es constante.

“Esta certificación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta clave para reforzar la confianza de nuestros clientes y partners. La seguridad de la información forma parte de nuestra manera de entender la gestión, la innovación y la excelencia operativa”, señaló Maite Valiño, Presidenta de Grupo Atlante.

La obtención de la ISO/IEC 27001 consolida el modelo de buen gobierno, control interno y cultura de la seguridad de la compañía, incorporando de forma estructurada procesos de mejora continua, análisis de riesgos y concienciación de los equipos como pilares fundamentales de sugestión.

Desde DNV, se ha puesto en valor el alcance del sistema implantado y su integración en la estrategia global de la organización. “La certificación ISO/IEC 27001 obtenida por Grupo Atlante es el resultado de un proceso exhaustivo de auditoría independiente, en el que se ha verificado la correcta identificación y gestión de los riesgos de seguridad de la información, así como la implantación de controles alineados con los requisitos del estándar”, señalaron.

