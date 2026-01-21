El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia comunitaria

Un grupo de niños en minitractores protestaron en Estrasburgo contra Mercosur EFE

El pleno del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles por una diferencia de apenas diez votos denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario, lo que en la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones; mientras que ha decaído una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que ha sido rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.

La Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, viajó el pasado domingo a Paraguay para suscribir el pacto comercial y lo ha defendido este mismo miércoles ante el pleno como un momento "histórico", se ha limitado a decir tras el voto que lamenta la decisión y que analizará la situación antes de pronunciarse más en detalle.

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha dicho en una rueda de prensa que a ojos de Bruselas la motivación de la Eurocámara para acudir al TJUE "no está justificada", en tanto que se han tomado medidas a nivel europeo para atender las preocupaciones y dudas que apuntan los eurodiputados.