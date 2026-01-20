Mi cuenta

Economía

Trabajo recuerda que hay hasta 4 días de permiso pagado ante meteorología adversa

Redacción
20/01/2026 11:38
Los Bomberos retiran un árbol caído durante el temporal en Málaga
Los Bomberos retiran un árbol caído durante un temporal
EFE
El Ministerio de Trabajo ha recordado este martes el derecho de los trabajadores a disponer de hasta cuatro días de permiso retribuido ante la imposibilidad de desplazarse al lugar de trabajo por fenómenos meteorológicos adversos.

El recordatorio llega después de que la agencia estatal de meteorología (Aemet) haya declarado la alerta en diez comunidades autónomas por temporal marítimo, lluvias, vientos, nevadas y/o aludes.

Están en alerta naranja el litoral norte peninsular mediterráneo hasta Alicante y buena parte de Baleares, Galicia y la ciudad autónoma de Melilla, además de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

"Os recordamos que, cuando se emite un aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas, puedes reducir o modificar tu jornada. También dispones de 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias", ha explicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en redes sociales.

También explica que, si son necesarios más días, las empresas tienen la opción del expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por fuerza mayor e incide en la obligación de las compañías de informar a sus trabajadores de los riesgos, adoptar medidas y dar instrucciones para interrumpir la actividad llegado el caso.

"Las personas trabajadoras no pueden sufrir consecuencias por la adopción de estas medidas", añade.

