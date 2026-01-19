La bombona de butano sube un a partir de mañana hasta los 15,58 euros

Repartidor de bombonas de butano EC

El precio de la bombona de butano subirá un 0,7 % a partir de mañana, martes, hasta los 15,58 euros, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge la última revisión del precio.

El repunte del precio se debe al ascenso de los fletes, que subieron un 5,1 %, y de las materias primas, que lo hicieron un 3,8 %, unido a una leve depreciación del euro frente al dólar (-0,4 %).

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado y su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, esa revisión, al alza o a la baja, está limitada al 5 %, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

Anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso: desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25 %, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.