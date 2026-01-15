El IPC cerró 2025 en el 2,6% en Galicia, tres décimas menos que la media nacional

Una mujer observa los productos de un supermercado EFE

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró 2025 en el 2,6% en Galicia, lo que supone tres décimas menos que la media nacional, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

De esta manera, los precios subieron un 0,2% entre noviembre y diciembre y un 2,6% en el total del año pasado, destacando el incremento de la vivienda en un 4,9%.

Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron un 3,2% en 2025, mientras que el tabaco y el alcohol creció un 3,8%.

La medicina (+2,1%), el menaje (+0,4%), el transporte (+1,2%) y las comunicaciones (+1,5%) también registraron incrementos en sus precios, al igual que el ocio y la cultura (+0,8%) o la enseñanza (+2,8%). Por su parte, los hoteles, cafés y restaurantes se encarecieron un 4,2% el año pasado.

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y al comportamiento de los paquetes turísticos, cuyos precios subieron menos que en diciembre de 2024, siempre según datos definitivos del INE.

Con este descenso de una décima en el último mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de diciembre de 2024. También, aunque en menor medida, a los precios de los paquetes turísticos, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior, y de los servicios recreativos y deportivos, que encarecieron sus precios en contraste con el descenso de un año antes.

Así, debido a estos factores, el grupo de transporte recortó un punto su tasa interanual en diciembre, hasta el 1,8%, mientras que el de ocio y cultura presentó una tasa anual del 0,5%, siete décimas menos que en noviembre.

En sentido contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas tiraron al alza de los precios en diciembre. Su tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3%, su tasa más elevada desde julio de 2024, debido, principalmente, a la subida de los precios de las legumbres y hortalizas y de los aceites y grasas, frente a la bajada que experimentaron en diciembre de 2024.

De hecho, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que el repunte del precio de los alimentos en diciembre se debe principalmente "al efecto base en aceites y grasas".

En 2025, de media, la inflación general cerró el año en el 2,7%, una décima menos que en 2024. "La inflación continúa moderándose respecto al promedio de 2024 y sigue siendo inferior a las subidas salariales, lo que permite ganancias de poder adquisitivo", ha resaltado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.