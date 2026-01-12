Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

Sánchez anuncia rebajas fiscales a caseros que no suban precios y medidas contra el "abuso" en alquileres

Habrá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración

Efe
12/01/2026 14:12
Pisos en alquiler
EC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto ley, con medidas que incluirá incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, la regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y la limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones.

"Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno", ha avanzado el jefe del Ejecutivo en su visita este lunes a los trabajos de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas asequibles.

En concreto, la primera medida contempla una bonificación fiscal completa a los propietarios, del 100%, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos. "De esta manera ganamos todos", ha defendido.

La segunda, se trata de limitar los contratos de temporada para poner fin al "uso fraudulento evidente que se está produciendo", según ha explicado Sánchez. Para ello, el Gobierno fijará condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

"Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia, y por tanto no vamos a permitirlo", ha defendido.

La tercera medida que se incluirá en la norma va a poner freno al uso del alquiler por habitaciones. "En los últimos tiempos hemos detectado una tendencia que es realmente preocupante y es la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones, con el único objetivo de incrementar las rentas", ha apuntado el jefe del Ejecutivo.

Por ello, el Gobierno pretende extender las garantías de los alquileres habituales a los de habitaciones. Así, los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar dos condiciones: que la renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas tensionadas declaradas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda.

"Además de seguir construyendo más vivienda, como vamos a hacer aquí en la 'Operación Campamento', vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos, a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias", ha señalado el presidente.

