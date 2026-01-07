Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

El Gobierno plantea una subida del SMI del 3,1% para 2026, sin tributación en el IRPF

Efe
07/01/2026 13:37
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey (c), durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda la subida del SMI en 2026
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey (c), durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda la subida del SMI en 2026
EFE
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, al tiempo que se ha comprometido a empezar a estudiar "seriamente" reglas de relajación de las normas de desindexación en la contratación pública.

Esta cuantía supone 37 euros al mes más que los actuales 1.184 euros mensuales y coincide con una de las dos opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido para este año un aumento del 3,1% si el salario mínimo seguía sin tributar en el IRPF o del 4,7% si pasaba a tributar.

Pérez Rey, que ha indicado que se ha consensuado con Hacienda que el SMI no tribute tampoco en 2026, ha afirmado que los agentes sociales estudiarán ahora esta propuesta que se les ha trasladado en una reunión que ha arrancado a primera hora de este miércoles. De momento, el 'número dos' de Trabajo no ha recibido de su parte ni un sí ni un no a su propuesta.

En la reunión de hoy no se han abordado la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial, que iría en otro decreto distinto, según ha precisado Pérez Rey.

