El sorteo de la lotería de 'El Niño' dejará casi 21,5 millones de euros en Hacienda

Sorteo de la lotería de El Niño EFE

En el sorteo de 'El Niño' que se celebra este 6 de enero, las arcas públicas ingresarán 21,45 millones siempre y cuando se vendan todos los décimos del primer y segundo premio, lo que supone casi dos millones más de los que se ingresaron en el sorteo del pasado año, ya que se han puesto a la venta cinco series más, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El colectivo ha recordado que este sorteo repartirá 770 millones de euros en premios, al igual que el año pasado, y sólo tributan los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo, que pagarán el 20% de la parte que exceda de los 40.000 euros exentos. Así, los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.

Además, han señalado que los agraciados que compartan un décimo premiado con más de 40.000 euros tendrán que identificarse ante Hacienda, así como la parte correspondiente a su participación, por lo que todos ellos soportarán la parte proporcional del gravamen, ya que este se exige sobre la cuantía del premio que supere los 40.000 euros al décimo, siendo indiferente la parte del premio que reciba cada participación, incluso si la parte del premio de esa participación es menor de 40.000 euros.

Gestha ha advertido a los premiados que hayan contratado un seguro de reintegro de los impuestos de la lotería que el cobro de la indemnización equivalente al gravamen retenido tributa como incremento de patrimonio a incluir en la declaración de la renta correspondiente a 2026, junto al resto de sus rendimientos sometidos a la escala general.

Piden que se repnga el mínimo exento a los primeros 2.500 euros

Los técnicos de Hacienda han reiterado su petición al Gobierno para que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías estatal y autonómicas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros que estuvo vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018.

En esta línea, han sostenido que no tiene sentido que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros y, en cambio, sí tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros. Con esta propuesta, el gravamen de loterías podría recaudar adicionalmente 10,7 millones de euros, un tercio más en este sorteo.

En este sentido, han recordado que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los beneficiarios, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que se genere con el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Tampoco les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si se supera el mínimo autonómico para presentarlo.

En cambio, las sociedades deben incluir el importe íntegro del premio entre los ingresos extraordinarios del ejercicio, y deducen la retención del gravamen de loterías.

Repunte en los premios obtenidos por fundaciones y asociaciones

Los técnicos han avisado de que en 2024 se produjo un fuerte repunte de los premios grandes obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, que se han multiplicado por más de 43 veces, lo que contrasta con las caídas registradas en 2021 y 2023.

También se han multiplicado por más de 14 los premios mayores obtenidos por no residentes, quienes no tendrán que declararlos al soportar la retención.

En esta línea, los técnicos de Hacienda han insistido en que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 243,7 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2021 y 2024, no prescritos, así como realizar un análisis de los 246,7 millones de premios grandes de 2024 pagados a no residentes.

De enero a noviembre de 2025, las entidades jurídicas cobraron más de una quinta parte de los premios grandes, la práctica totalidad corresponden a los tres primeros premios del sorteo de navidad de 2024.