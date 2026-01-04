El Gobierno abona 735 millones a comunidades y entidades locales para transporte público

El ministro Puente en una sesión de control al Gobierno en el Congreso E. Parra (Efe)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abonó un total de 735 millones de euros a comunidades autónomas, entidades locales y consorcios de transporte para financiar el transporte público urbano, interurbano y metropolitano durante el año 2025.

Según el departamento que dirige Óscar Puente, este desembolso evidencia un año más el “enorme esfuerzo inversor” que está llevando a cabo el Ministerio y pone de manifiesto la “apuesta clara” del Gobierno de España por la descarbonización de la movilidad, a través del fomento del transporte público y el trasvase modal desde el vehículo privado a modos de transportes más sostenibles.

Durante el ya pasado año 2025 se pusieron en marcha diversas líneas de ayudas dirigidas tanto a comunidades autónomas, como a entidades y entes locales supramunicipales, con el objetivo de movilizar todos los recursos disponibles para intentar lograr un transporte público que sea “más asequible y accesible, seguro y sostenible”, señaló el Ministerio de Puente.

Entre las medidas de 2025 destacan los descuentos entre el 40 y el 50% en abonos y la gratuidad infantil

En concreto, el Ministerio movilizó el año pasado 355 millones de euros para financiar la implantación de la gratuidad infantil en el transporte público para menores de hasta 14 años, así como descuentos del 50% en abonos y títulos joven y la reducción de tarifas, cofinanciada con los beneficiarios, en al menos un 40% en el resto de abonos y títulos multiviaje.

El pasado mes de diciembre, en concepto de anticipo, se abonaron los primeros 201 millones de euros, repartidos entre 75 beneficiarios –once comunidades autónomas y 64 ayuntamientos, diputaciones y entidades locales supramunicipales– de un total de 135 millones de euros.

En atención a las peculiaridades de la insularidad, el Ministerio dedica también una línea especial de ayudas para la financiación de un descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de las islas.

Gracias a estas ayudas, Canarias se benefició el año pasado de una subvención de 120 millones de euros, mientras que las islas Baleares, a su vez, recibió 63 millones de euros.

Ambas comunidades autónomas fueron receptoras también en 2025 de sendos anticipos a cuenta por un total de 118,95 millones de euros: 78 millones con destino a Canarias y 40,95 millones, a Baleares.

Del mismo modo, Transportes aportó 363,7 millones de euros para la financiación del transporte público regular de viajeros en el ámbito metropolitano al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a la Autoritat del Transport Metropolitá de Barcelona, a la Autoritat del Transport Metropolitá de Valéncia y a la comunidad autónoma de Canarias.

Nueva línea de ayudas

Con el objetivo de financiar los servicios de transporte colectivo urbano interior prestados por las entidades locales, el departamento de Óscar Puente activó en 2025 una nueva convocatoria de subvenciones por un importe superior a los 51 millones de euros.

Gracias a esta línea de ayudas, recibieron financiación de este programa 93 ayuntamientos, entre los que destacan Zaragoza (más de 7 millones de euros), Sevilla (4,8 millones de euros), Málaga (2,9 millones de euros) o Valladolid (1,7 millones de euros).

Préstamos de bicicletas

Finalmente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible puso en marcha el pasado año una línea de ayudas destinada a fomentar el uso de los servicios públicos de préstamo de bicicletas, contribuyendo así al trasvase modal desde el coche privado a otros medios de transportes más sostenibles.

A este nuevo programa, dotado inicialmente con diez millones de euros de presupuesto, optaron once ayuntamientos y entidades locales supramunicipales, entre los que se encuentran A Coruña, Valladolid o Santander, así como el área metropolitana de Barcelona.

De estos potenciales beneficiarios, tres recibieron anticipos a cuenta en 2025 por un total de 159.000 euros.