Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Los carburantes prosiguen a la baja en el arranque de 2026

Efe
02/01/2026 11:37
Gasolinera
Gasolinera
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El precio de los carburantes ha iniciado 2026 dando continuidad a la tendencia bajista en que entró en diciembre y ha sumado su quinta semana consecutiva de caídas, con lo que acumula ya un abaratamiento de hasta casi el 5%.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha bajado en la última semana de 2025 un 0,76%, hasta los 1,44 euros, con lo que suma un descenso del 3,29% desde inicios de diciembre, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

En el caso del precio medio del litro de diésel, suma también su quinta bajada seguida, tras abaratarse un 0,93% frente a hace una semana, para situarse en los 1,387 euros, y acumula un descenso del 4,74% en el último mes.

De esta manera, en el caso de la gasolina, habría que retroceder hasta fechas anteriores al estallido de la guerra de Ucrania para encontrar un precio más bajo -en la última semana de septiembre de 2021-, aunque bien es cierto que, con las subvenciones que se aplicaron por la crisis energética, el precio en el surtidor estuvo por debajo durante bastante tiempo en fechas posteriores. Para el gasoil, los 1,387 euros por litro de esta semana es el nivel más bajo desde mediados de junio.

Llenar el depósito, hasta 4.67 euros más barato

De esta manera, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 76,28 euros, unos 3,08 euros menos que en el arranque del pasado año, cuando ascendía a unos 79,36 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 79,2 euros, unos 4,67 euros menos que hace un año, cuando superaba los 83,87 euros.

Asimismo, una semana más, el precio medio del litro del diésel se mantiene por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Además, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 148 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Los precios en España, más baratos que la media europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,594 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,644 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,526 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,547 euros.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Desaparecido en Oleiros

Efectivos aéreos y terrestres buscan al septuagenario desaparecido en Oleiros
EP
Carroza de Reyes de Marineda City

Marineda City encabezará por primera vez la Cabalgata de Reyes de A Coruña
Redacción
Autopista AP-9 a su paso por Culleredo, donde se aprecia la suciedad en las cunetas

¿Cuánto cuesta la autopista entre A Coruña y Vigo?
EP
Coro Cantabile

Cantabile protagoniza el Concierto de Año Nuevo este domingo en la Casa da Cultura de Sada
Redacción