El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

Las pensiones podrán calcularse este año sin los dos peores meses de cotización

La Seguridad Social reconocerá de oficio, mientras existan las dos alternativas, aplicar la opción más ventajosa para el trabajador

Ep
02/01/2026 20:30
Una pensionista cruza un paso de cebra
Una pensionista cruza un paso de cebra
EFE
A partir del 1 de enero de este año los trabajadores que se jubilen podrán calcular su pensión a través de dos fórmulas distintas, ya sea, a partir de los últimos 25 años cotizados (el sistema actual), o 29 años de cotización, descartando en este caso los dos peores (el nuevo sistema), aunque en este caso la reforma entra en vigor de manera progresiva y este año solo se podrán descartar los dos peores meses de cotización.

Esta es una de las medidas aprobadas en la reforma de pensiones de marzo de 2023 y el nuevo sistema se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2026 a 2037, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos, es decir un total de 27 años).

Para 2026, los nuevos jubilados podrán descartar dos meses dentro del período de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo del hecho causante para calcular su pensión.

Hasta 2040 podrá elegirse entre esta opción y los últimos 25 años, mientras que entre 2041 y 2043 la opción de 25 años irá subiendo a razón de seis meses por año, desde 25,5 años en 2040 a 26,5 años en 2043, pudiendo elegirse entre este periodo o los 29 años (menos los dos peores).

A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión se calculará con 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores).

La Seguridad Social, desde este 1 de enero, reconocerá de oficio, mientras existan las dos alternativas, aplicar siempre la opción más ventajosa para el trabajador.

Junto a ello, otra de las novedades a partir de este 1 de enero es que los españoles que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y 10 meses cumplidos.

Estos 66 años y 10 meses será la edad que se exija este nuevo año para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses más de cotización (en 2025 se exigen 66 años y 8 meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 38 años y 3 meses cotizados).

Si se superan los 38 años y 3 o más meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse desde hoy con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos.

