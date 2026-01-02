Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

La Bolsa española logra otro máximo histórico tras subir el 1,07 %

Agencias
02/01/2026 18:00
Bolsa de Madrid
La Bolsa española ha registrado otro máximo histórico de cierre este viernes en 17.492,4 puntos después de subir el 1,07 % por el avance de Wall Street, los bancos y la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas.

Al cierre bursátil, el principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35 ha ganando 184,6 puntos, ese 1,07 %, hasta 17.492,4 enteros (cuatro minutos antes de las cuatro de la tarde marcaba el máximo histórico intradía de 17.501,5 puntos). En la sexta semana consecutiva al alza sube el 1,86 %.

La Bolsa española conseguía un nuevo máximo histórico por la subida del 0,3 % de Wall Street al cierre nacional, junto al avance de la banca (el 1,8 % de media) y de casi todos los grandes valores y de las plazas europeas. El barril de petróleo Brent se depreciaba el 0,65 % y se cambiaba a 60,2 dólares.

De los grandes valores ha destacado la subida del 3,05 % de Repsol, la tercera mayor del IBEX, mientras que Banco Santander ha ganado el 1,81 %, BBVA el 1,65 % e Iberdrola el 0,89 %. Inditex ha repetido cotización y Telefónica ha bajado el 0,34 %

