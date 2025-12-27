Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

Entra en vigor la ley que acabará con el spam y las reseñas falsas

La norma obliga a identificar las llamadas comerciales con un código específico

Efe
27/12/2025 19:20
Una mujer mira su teléfono móvil
Una mujer mira su teléfono móvil
EFE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la ley de atención a la clientela, una medida que promete acabar con las llamadas no deseadas o 'spam', las renovaciones de contrato no consentidas o las reseñas falsas en internet.

Esta normativa, que entrará en vigor el domingo, fue aprobada el pasado 11 de diciembre por el último pleno del Congreso de este año, tras iniciar su andadura en 2011 y necesitar más de una década para culminar su camino.

Con esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico y los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear las llamadas que no cumplan con estos criterios, y será la Administración Pública la responsable de validar previamente los protocolos y patrones técnicos que desarrollen los operadores para detectar este tipo de llamadas.

También se busca garantizar que el 95 % de las llamadas que reciban sean atendidas en una media de tiempo inferior a tres minutos y no se podrán atender sólo por contestadores automáticos o inteligencia artificial, siempre deberá existir la opción de hablar con un operador humano.

Las reclamaciones de los clientes deberán ser atendidas en un plazo máximo de 15 días y se busca acabar también con los gastos de gestión ocultos.

Además, las empresas de más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros tendrán que ofrecer atención a la clientela en las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde el catalán, el euskera o el gallego sean lengua cooficial, en el que ha sido el punto más polémico de esta normativa, al que se oponía el Partido Popular.

