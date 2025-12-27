El gasto en pensiones marca la cifra récord de 13.750 millones

Un grupo de pensionistas participa en una manifestación EFE

La Seguridad Social destinó este mes la cifra récord de 13.750,1 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 5,98% más que en igual mes de 2024, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, el Gobierno ha abonado 10.434.856 pensiones a más de 9,4 millones de personas en la nómina de diciembre, que asciende a 13.750 millones de euros.

Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 10.054,1 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.203 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.278,7 millones; la de orfandad, a 177,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,7 millones.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones. que será efectiva el próximo 1 de enero. La subida es en 2026 del 2,7%, con carácter general, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en aplicación de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 7% en 2026, un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas.

Esta medida se aplicará a los más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a los 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.054.935), orfandad (337.183) y en favor de familiares (46.784).

La revalorización también se aplicará a las 735.663 pensiones de Clases Pasivas, de los funcionarios públicos del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Según los cáculos del Ejecutivo, la revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. De esta forma, se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.317,7 euros este mes, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.512,7 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.670,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.013,4 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.913 euros, y de 1.675,3 euros en el Régimen del Mar. En cuanto a la pensión media de viudedad, en diciembre alcanzó los 937,6 euros al mes.