Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

El gasto en pensiones marca la cifra récord de 13.750 millones

La prestación media de jubilación, que perciben más de dos tercios de los beneficiarios, se sitúa en 1.512,7 euros 

Ep
27/12/2025 19:15
Un grupo de pensionistas participa en una manifestación
Un grupo de pensionistas participa en una manifestación
EFE
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

    La Seguridad Social destinó este mes la cifra récord de 13.750,1 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 5,98% más que en igual mes de 2024, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

    En concreto, el Gobierno ha abonado 10.434.856 pensiones a más de 9,4 millones de personas en la nómina de diciembre, que asciende a 13.750 millones de euros.

    Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 10.054,1 millones de euros.

    A pensiones de viudedad se han destinado 2.203 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.278,7 millones; la de orfandad, a 177,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,7 millones.

    El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones. que será efectiva el próximo 1 de enero. La subida es en 2026 del 2,7%, con carácter general, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en aplicación de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

    En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 7% en 2026, un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas.

    Esta medida se aplicará a los más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a los 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.054.935), orfandad (337.183) y en favor de familiares (46.784).

    La revalorización también se aplicará a las 735.663 pensiones de Clases Pasivas, de los funcionarios públicos del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

    Según los cáculos del Ejecutivo, la revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. De esta forma, se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo

    La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.317,7 euros este mes, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.512,7 euros mensuales.

    Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.670,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.013,4 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.913 euros, y de 1.675,3 euros en el Régimen del Mar. En cuanto a la pensión media de viudedad, en diciembre alcanzó los 937,6 euros al mes.

    0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
    0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
    0620_danza_10_redideal_251121_tamara
    0620_hitos_redideal_251121_tamara
    0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
    0620_mayores_redideal_251121_tamara
    0620_opticalia_redideal_251121_veronica
    0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
    0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
    0620_tinytown_redideal_251121_veronica
    0620_bico_redideal_251125_tamara

    Te puede interesar

    Dos personas miran las ofertas de una agencia inmobiliaria

    El PP quiere facilitar la conversión de oficinas en viviendas
    EP
    El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, se reunió con personal de la empresa hace meses

    El TSXG avala la gestión de Culleredo en el conflicto con Jardincelas
    Noelia Díaz
    Una mujer mira su teléfono móvil

    Entra en vigor la ley que acabará con el spam y las reseñas falsas
    EFE
    La conselleira visitó Genesal Energy

    Lorenzana visita el belén de Playmobil de la bergondesa Genesal
    Redacción