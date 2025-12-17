Mi cuenta

Economía

La campaña de la renta de 2025 se extenderá entre el 8 de abril y el 30 de junio

Efe
17/12/2025 10:48
Oficina de Hacienda
EFE
La campaña de la renta y el impuesto de patrimonio de 2025 arrancará el 8 de abril del próximo año y se extenderá hasta el 30 de junio, de acuerdo al calendario del contribuyente de 2026 de la Agencia Tributaria.

El plazo para la presentación de las declaraciones de IRPF comenzará el 8 de abril para los contribuyentes que lo hagan por internet, ya sea a través del programa Renta Web o de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes que opten por presentar la liquidación por teléfono, a través del programa Le Llamamos, podrán hacerlo a partir del 6 de mayo; mientras que quienes quieran entregarla presencialmente en oficinas tendrán que esperar hasta el 1 de junio.

El plazo de presentación de las declaraciones finaliza en todos los casos el 30 de junio, salvo para aquellas cuyo resultado sea a ingresar y quieran domiciliarla, que tendrán que estar entregadas el 25 de junio.

En la campaña de la renta de 2025 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores, así como aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos o que hayan percibido prestación de desempleo, entre otros supuestos.

