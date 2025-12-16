El nuevo abono único de Transportes se podrá utilizar a partir del próximo 19 de enero

Varias personas comprando un billete de tren EC

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha adelantado este martes que el abono de transportes único para viajar por todo el país anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se podrá utilizar a partir del próximo 19 de enero.

En una entrevista en Televisión Española, Puente ha explicado que el nuevo abono convivirá con los títulos de transporte que están actualmente en vigor, como el abono de Cercanías, y que será un producto "a mayores", que no sustituirá a los que ya existen.

También ha afirmado que la intención del Gobierno es trabajar con las distintas administraciones, como Comunidades Autónomas y ayuntamientos, para unificar o integrar en un futuro los abonos de carácter urbano e interurbano y que exista un solo título de transporte como ocurre en otros países europeos.

Para ello se habilitará un convenio con las administraciones que quieran sumarse, ha dicho Puente, que ha añadido que "nos hubiera gustado que se unieran desde el principio", pero no ha podido ser, por diversas razones, algunas de ellas de carácter político, pero "estoy convencido de que se irán integrando".

Puente también ha negado que el presidente del Ejecutivo haya utilizado este anuncio "para desviar el debate" sobre otros asuntos de actualidad, cuando lo cierto es que llevan trabajando en él desde hace dos años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer la puesta en marcha el próximo mes de enero de un abono transporte único con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal, que serán 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.