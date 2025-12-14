Galicia ve insatisfactorio y un “nuevo golpe” el acuerdo de la UE sobre cuotas pesqueras

Dos pescadores, faenando en un barco gallego Archivo El Ideal Gallego

La Unión Europea (UE) cerró la madrugada de este sábado un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias que permite mantener los días de faena de 2025 a la flota española en el Mediterráneo, 143 días, condicionado a mantener medidas de conservación medioambiental.

La conselleira do Mar de la Xunta, Marta Villaverde, consideró que los recortes del Total Admisible de Capturas (TAC) y cuotas para 2026 aprobados por la UE “son datos nada satisfactorios” para Galicia, ya que suponen “un nuevo golpe” para una parte importante de su flota.

Esta es una primera valoración de la Consellería, cuyo equipo técnico está analizando en profundidad las cifras de los documentos definitivos para evaluar con precisión su impacto sobre los segmentos de la flota gallega.

Por eso, Villaverde explicó que hay que “ver bien los números y comprobar si hay algún mecanismo que se pueda activar desde Galicia para incrementar las posibilidades de pesca y aliviar los efectos de estos recortes”, por lo que la Consellería estudiará medidas que permitan apoyar al sector y minimizar la afectación de estas reducciones.

En todo caso, recordó que Galicia aportó informes socioeconómicos detallados que evidencian la gravedad para el empleo y para la viabilidad de las empresas de estas reducciones tan acusadas de las posibilidades de pesca, especialmente en el caso de la xarda.

Además, mostró su decepción porque “una vez más”, la Comisión Europea “prima la sostenibilidad biológica sin tener en cuenta la sostenibilidad socioeconómica, que es igualmente esencial”.

En esta línea, lamentó que el recorte del 70% en la caballa finalmente se mantuviera, a pesar de la fuerte oposición de Galicia y a los datos aportados por el sector y por la Xunta, con lo que la Comisión “da por buena la propuesta más restrictiva del ICES y no incorpora la visión socioeconómica, por lo que el TAC para el 2026 se limitaría al 30% del actual”.

También, aclaró que al no existir acuerdo definitivo se aplicaría un TAC provisional del 90% de la cantidad anual para el primer semestre del año.

Sobre otras especies relevantes para Galicia, señaló que en el abadejo, la propuesta inicial del ICES contemplaba una reducción del 26% y los primeros datos apuntan a que el recorte sería del 18%, pero podría quedar en el 13%, aún pendiente de confirmación oficial.

Por otro lado, en el lirio o bacaladilla, se mantiene la reducción prevista del 40%, sin grandes cambios con respeto a la propuesta inicial.

Éxito en el Mediterráneo

Por su parte, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, recalcó el “éxito evidente” del pacto alcanzado para el Mediterráneo, tras reivindicar el esfuerzo puesto en marcha por el sector y defender que la flota no deberá aplicar medidas adicionales.

Según el ministro las negociaciones, fueron “más difíciles” este año que en ocasiones anteriores debido a la base tan restrictiva de la que partía el Ejecutivo europeo.

Planas destacó que España consolide el nivel de 2025, incluyendo los 13 días suplementarios de días de finalización del año anterior, que logró añadir a los 130 pactados para el presente curso.

Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, hasta 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024 –unos 130 días– si se abordan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector veían con cierto recelo.

No obstante, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, calificó como “un éxito” para la flota del Mediterráneo y “un absoluto desastre” para la del Cantábrico y del golfo de Cádiz el acuerdo de la Unión Europea (UE) sobre las posibilidades pesqueras para 2026.