La inflación en Galicia sube al 2,8% en noviembre y la de los alimentos, al 3,2%

Los precios subieron en Galicia en noviembre cuatro décimas, ya que el índice de precios al consumo (IPC) se situó en el 2,8 % en términos interanuales, mientras que la inflación de los alimentos subió un punto, hasta el 3,2 %.

Galicia se situó dos décimas por debajo de la media estatal (3 %), mientras que el aumento del precio de los alimentos superó al del conjunto del país, donde creció cuatro décimas, al ser la media nacional del 2,8 %, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Canarias (2,3 %); La Rioja (2,4 %), Murcia (2,5 %), Cataluña (2,6 %) y Castilla la Mancha (2,7 %) tuvieron una inflación interanual inferior a la gallega el mes pasado, mientras que Melilla igualó el nivel de precios de esta comunidad,

En variación mensual, los precios subieron un 0,4 % en Galicia -en octubre habían crecido el 0,6 %-; mientras que en lo que va de año la inflación acumula un alza del 2,4 %.

De los distintos grupos, destaca la subida del 3,5 % de vestido y calzado, hasta el 0,2 %; mientras que transporte creció seis décimas (2,2 % interanual) y enseñanza repuntó dos décimas y se situó en el 2,6 %. Medicinas no experimentó variación y su tasa ha quedado en el 2 %.

Han recortado su nivel de precios hoteles, cinco décimas, hasta el 4,4 %; mientras que bebidas alcohólicas cayó dos décimas para quedar en el 3,5 % y bajaron una décima vivienda, hasta el 5,1 %, comunicaciones (que quedó en el 1,7 %) y ocio (1,6 %).

En el conjunto de España, el instituto público ha confirmado los datos adelantados de noviembre hace dos semanas, con un descenso del IPC de una décima, hasta el 3 % interanual por el abaratamiento de la electricidad.

La inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8 %, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos.

En el conjunto del país, los precios subieron en noviembre en tasa mensual en 15 de las 17 comunidades autónomas, en mayor medida en Murcia (0,6 %) y en Castilla y León, Extremadura y Galicia (0,4 % en las tres), mientras que únicamente bajaron en Baleares (-0,1 %) y permanecieron estables en Andalucía (0,0 %).

La subida mensual de los precios fue del 0,3 % en Cantabria y Cataluña, del 0,2 %, igual que la media nacional, en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja y del 0,1 % en Asturias y Madrid.

En tasa anual, el índice de precios de consumo (IPC) crece por encima del resto en Madrid (3,7 %), seguida de la Comunidad Valenciana (3,4 %), Baleares, Extremadura y País Vasco (3,2 % en las tres) y Aragón y Castilla y León (3,1 % en ambas).

Igual que la media (3,0 %) sube en Asturias, Cantabria y Navarra y por debajo del conjunto del país en Andalucía (2,9 %), Galicia (2,8 %), Castilla-La Mancha (2,7 %), Cataluña (2,6 %), Murcia (2,5 %), La Rioja (2,4 %) y Canarias (2,3 %).