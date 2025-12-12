Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

La inflación en Galicia sube al 2,8% en noviembre y la de los alimentos, al 3,2%

Efe
12/12/2025 13:37
Pescado en una plaza de abastos
Pescado en una plaza de abastos
EFE
Los precios subieron en Galicia en noviembre cuatro décimas, ya que el índice de precios al consumo (IPC) se situó en el 2,8 % en términos interanuales, mientras que la inflación de los alimentos subió un punto, hasta el 3,2 %.

Galicia se situó dos décimas por debajo de la media estatal (3 %), mientras que el aumento del precio de los alimentos superó al del conjunto del país, donde creció cuatro décimas, al ser la media nacional del 2,8 %, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Canarias (2,3 %); La Rioja (2,4 %), Murcia (2,5 %), Cataluña (2,6 %) y Castilla la Mancha (2,7 %) tuvieron una inflación interanual inferior a la gallega el mes pasado, mientras que Melilla igualó el nivel de precios de esta comunidad,

En variación mensual, los precios subieron un 0,4 % en Galicia -en octubre habían crecido el 0,6 %-; mientras que en lo que va de año la inflación acumula un alza del 2,4 %.

De los distintos grupos, destaca la subida del 3,5 % de vestido y calzado, hasta el 0,2 %; mientras que transporte creció seis décimas (2,2 % interanual) y enseñanza repuntó dos décimas y se situó en el 2,6 %. Medicinas no experimentó variación y su tasa ha quedado en el 2 %.

Algunos de los alimentos que forman parte de la dieta mediterránea

¿Cuánto ha subido la cesta de la compra de la dieta mediterránea?

Más información

Han recortado su nivel de precios hoteles, cinco décimas, hasta el 4,4 %; mientras que bebidas alcohólicas cayó dos décimas para quedar en el 3,5 % y bajaron una décima vivienda, hasta el 5,1 %, comunicaciones (que quedó en el 1,7 %) y ocio (1,6 %).

En el conjunto de España, el instituto público ha confirmado los datos adelantados de noviembre hace dos semanas, con un descenso del IPC de una décima, hasta el 3 % interanual por el abaratamiento de la electricidad.

La inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8 %, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos.

En el conjunto del país, los precios subieron en noviembre en tasa mensual en 15 de las 17 comunidades autónomas, en mayor medida en Murcia (0,6 %) y en Castilla y León, Extremadura y Galicia (0,4 % en las tres), mientras que únicamente bajaron en Baleares (-0,1 %) y permanecieron estables en Andalucía (0,0 %).

La subida mensual de los precios fue del 0,3 % en Cantabria y Cataluña, del 0,2 %, igual que la media nacional, en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja y del 0,1 % en Asturias y Madrid.

En tasa anual, el índice de precios de consumo (IPC) crece por encima del resto en Madrid (3,7 %), seguida de la Comunidad Valenciana (3,4 %), Baleares, Extremadura y País Vasco (3,2 % en las tres) y Aragón y Castilla y León (3,1 % en ambas).

Igual que la media (3,0 %) sube en Asturias, Cantabria y Navarra y por debajo del conjunto del país en Andalucía (2,9 %), Galicia (2,8 %), Castilla-La Mancha (2,7 %), Cataluña (2,6 %), Murcia (2,5 %), La Rioja (2,4 %) y Canarias (2,3 %).

