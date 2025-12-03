Inditex se dispara más de un 7% tras presentar resultados con un tercer trimestre histórico

Tienda de Zara ubicada en la calle Compostela de A Coruña - Archivo El ideal Gallego

Las acciones de Inditex arrancaban la sesión de este miércoles liderando las ganancias del Ibex 35, con un alza superior al 7%, tras presentar de nuevo unos resultados récord, con un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes.

La compañía ha logrado estos resultados después de disparar sus ganancias y ventas en el tercer trimestre, entre agosto y octubre, al elevar un 9% su beneficio neto, hasta los 1.831 millones de euros, lo que supone el nivel más alto logrado hasta ahora para un tercer trimestre, e incrementar las ventas un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros, con un alza del 8,4% a tipo de cambio constante.

En concreto, los títulos de la compañía avanzaban un 7,64% en los primeros compases de la sesión, hasta intercambiarse a un precio de 52,82 euros.