El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

Así son los equipos de vigilancia aérea antiincendios de última generación que Abanca y Afundación entregarán a la Xunta

Cuenta con un hangar robotizado para drones

Iván Aguiar
Iván Aguiar
02/12/2025 15:08
Detalle del sistema de vigilancia de última generación presentado
Detalle del sistema de vigilancia de última generación presentado
Abanca
Abanca y Afundación presentaron este martes un prototipo de los sistemas de vigilancia aérea que entregarán a la Xunta de Galicia, con el patrocinio del banco, para complementar los recursos autonómicos de prevención y lucha contra incendios forestales.

En concreto, hará entrega de tres equipos de "última generación", tal y como asegura el banco, a lo largo de 2026, compuestos por un dron y su base de operaciones, que incorporan tecnología punta de origen gallego y que se utilizarán por primera vez en la defensa del monte en Galicia.

Empleados de Gadisa que forman parte del programa Retorna Cualifica Emprego posan con Alfonso Rueda y Roberto Tojeiro

De América al almacén central de Gadisa en Galicia: así funciona el programa Retorna Cualifica Emprego

Más información

El acto de presentación tuvo lugar en el Parador de Santo Estevo (Ourense) e incluyó una simulación de vuelo para conocer en detalle su funcionamiento y las ventajas técnicas de esta solución frente a otras.

Detalles

El sistema de vigilancia avanzado que aportarán Abanca y Afundación consiste en un hangar robotizado para drones que pueden operar de manera totalmente autónoma en remoto. Diseñado por el centro tecnológico ITG, la solución se denomina DroneSafeBox y es comercializada por DroneSolutions. 

El dron despega desde el hangar y ejecuta la operación programada, regresando para transmitir la información recopilada, recargar automáticamente las baterías y volver a despegar para repetir la misma misión o una nueva.

Están equipados con estación meteorológica e incluyen soporte técnico especializado, totalmente integrado en los sistemas de la Dirección Xeral de Defensa del Monte para la prevención de incendios forestales, de modo que complementarán los recursos actuales con los que cuenta la Consellería del Medio Rural, especialmente en aquellas zonas con falta de cobertura para las cámaras de videovigilancia.

