El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

Oysho se estrena en Berlín

La nueva tienda de la marca coruñesa se encuentra a pocos pasos de Alexanderplatz

Redacción
01/12/2025 17:24
Vista de la nueva tienda de Oysho en Berlín
Vista de la nueva tienda de Oysho en Berlín
Cedida
Oysho abre su primera tienda en Berlín, en Hackescher Markt 2–3, una de las zonas más vibrantes de la capital alemana que se encuentra a pocos pasos de Alexanderplatz. Ubicada en un edificio protegido con una amplia fachada de cristal que da a la plaza, la tienda crea una atmósfera contemporánea y sencilla, pensada para descubrir sus prendas.

"La tienda, distribuida en dos plantas y con casi 400 m² de superficie, invita a descubrir el universo en movimiento de Oysho a través de una experiencia cálida y luminosa, y marca el lanzamiento de Oysho Community en Alemania con encuentros deportivos gratuitos y regulares, abiertos a todo el mundo", informa la marca coruñesa en un comunicado.

Como es habitual en los espacios de esta franquicia, el nuevo establecimiento expresa el carácter deportivo de la colección, con un espacio cómodo, fluido y abierto a la luz natural.

En la planta baja Oysho presenta su colección de esquí y apres-ski con las últimas innovaciones técnicas para la nieve, una amplia propuesta de prendas de abrigo y la colección Warm, ordenada según niveles de aislamiento y resistencia a bajas temperaturas.

En la primera planta, el espacio reúne los imprescindibles del día a día. Destaca la colección athleisure , la colección de básicos, tops y leggins en todas sus calidades, las colecciones Studio para pilates, barre y yoga, y una zona dedicada al running, complementada con accesorios y probadores.

