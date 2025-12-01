Origym y Cuidaamor: dos empresas de A Coruña y su área que contaron con el respaldo de Afigal para crecer

Carlos Acosta Mora, director y socio de Cuidaamor

El objetivo fundamental de Afigal es que ningún proyecto empresarial viable se quede sin financiación por falta de garantías. En este sentido, en lo que va de año la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ha avalado a 956 proyectos empresariales de pymes, emprendedores y autónomos facilitándoles más de 94 millones de euros para mejorar su competitividad y generar empleo.

Origym , centro deportivo ubicado en A Coruña, y Cuidaamor, centro de día para personas mayores que se encuentra en Sada, son dos de las numerosas pymes que año tras año reciben el respaldo de Afigal para crecer.

En el caso de Origym, sus fundadores, José Poncela y Daniel Sabín, relatan que Afigal les ayudó en el proceso de abrir un nuevo centro deportivo en la calle del Faro, donde trabajan con una metodología propia que combina el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento funcional. Del apoyo de Afigal, José Poncela destaca “el trato personal, la agilidad con la que se llevaron a cabo todas las operaciones y el estudio de viabilidad que les elaboraron”. “Cuando tomamos la acertada decisión de crecer, necesitábamos un apoyo y ese apoyo lo encontramos en Afigal”, añade Daniel Sabín.

Por su parte, Cuidaamor es un centro de día para personas mayores ubicado en Sada, que nació como una ampliación de una primera empresa dedicada a la ayuda a domicilio. Viendo las necesidades que detectaban en los hogares, Carlos Acosta Mora, director y socio, y su equipo, decidieron crear un espacio en el que pudieran ofrecer un valor añadido y más horas de atención en diferentes campos a los adultos mayores con personal altamente cualificado. En definitiva, un lugar en el que socializar y activar cuerpo y mente, con talleres de memoria, cognitivos, fisioterapia, etc.

Cuando se plantearon poner en marcha el centro de día, llegó la búsqueda de financiación y, en ese momento, contaron con Afigal. “Llamamos a la puerta de Afigal y nos facilitaron lo que necesitábamos. Su apoyo nos permitió dar el paso importantísimo de poder arrancar este proyecto, nos asesoraron y la comunicación fue muy fluida en todo momento”, señala el director de Cuidaamor. “Recomendamos Afigal a emprendedores y empresas que quieran ampliar sus iniciativas, pero no solo por ser una entidad que avala proyectos, sino también por el trabajo que realizan sus profesionales, siempre implicados en ayudar”, concluye Acosta.

Afigal cuenta con más de 13.000 socios en las provincias de A Coruña y Lugo y tiene una dilatada experiencia de más de 40 años en el campo de los servicios financieros destinados a pymes, emprendedores y autónomos. Entre sus funciones están conseguir para sus asociados las mejores líneas financieras con entidades bancarias y administraciones públicas, como la que cada año pone en marcha la Xunta de Galicia a través del Igape, así como otorgar avales financieros, técnicos y especiales y prestar asesoramiento financiero.

La SGR, con sede en A Coruña, dispone de delegaciones en Ferrol, Santiago, Lugo y Carballo. Las empresas interesadas en ponerse en contacto u obtener más información, pueden enviar un correo electrónico a comercial@afigal.es o llamar al número de teléfono 981 216 276.