Miles de autónomos exigen dignidad para un colectivo “pilar de España”

La marcha de protesta que se celebró en Madrid tuvo su última etapa en la Puerta del Sol y estaba convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos Sergio Pérez (Efe)

Miles de autónomos participaron en las manifestaciones convocadas en una veintena de ciudades por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, un movimiento de reciente creación que clama contra la “asfixia” a este colectivo, que se siente “masacrado pese a ser el pilar de España”.

Bajo cánticos como “No más burocracia, queremos eficacia”, “Conciliación familiar, un derecho real” o “No más precariedad, queremos estabilidad”, los asistentes marcharon por el centro de ciudades como Madrid o Barcelona, y dejaron la puerta abierta a nuevas protestas si las administraciones no escuchan sus reclamaciones.

“Nos están exprimiendo como limones y ya no podemos más. El limón está completamente seco”, dijo Carmen Corredor, una de las coordinadoras de la manifestación de Madrid, que lamentó que se esté “masacrando” a los autónomos pese a dar empleo “a muchísima gente”.

La plataforma, que se define como independiente de partidos, sindicatos o intereses externos, hizo público un manifiesto con las principales peticiones de este movimiento, que reclama cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales mensuales y la simplificación de la burocracia.

También aboga por la reforma integral del cese de actividad; una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados; sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida; el derecho al luto, y la libertad del pago en efectivo.

Barcelona

Las mismas consignas se escucharon en Barcelona, donde unos 1.500 autónomos (según las estimaciones de la Guardia Urbana) solicitaron una revisión justa de sus cuotas, y avisaron de que están “asfixiados”.

Si en Madrid la última etapa estuvo en la Puerta de Sol, en la Ciudad Condal la marcha discurrió hasta llegar a la plaza de Sant Jaume.

Muchos de los participantes acudieron ataviados de negro, cumpliendo con el código de vestimenta sugerido por la plataforma, que consistía en ir de “luto riguroso por los negocios que cierran y con un guante rojo en la mano derecha, símbolo de la sangría económica”.

Asturias y Cantabria

En Asturias, alrededor de un millar de autónomos se unieron a la manifestación por el centro de Oviedo para reclamar unas condiciones laborales dignas.

En su caso, la marcha se dirigió desde la estación de tren hasta la plaza de la Catedral. Mientras que en Cantabria, las mismas demandas resonaron en la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde este colectivo se reunió (bajo una intensa lluvia) para pedir dignidad y justicia, y denunciar que están asfixiados por las cuotas, los impuestos y la burocracia.

“Cojo la baja ya y mi negocio murió”, “Pago sin parar y a mí no me dan” o “Sin autónomos aquí, el país llega a su fin” fueron algunos de los cánticos que corearon los centenares de personas que se dieron cita allí.

Resto de España

Las de Madrid, Barcelona, Oviedo y Santander fueron cuatro de la veintena de manifestaciones que la plataforma, a través de redes sociales y canales como Telegram, promovió para la jornada.

A la misma hora (11.00 horas) había convocadas marchas en Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Mallorca, Murcia, Santiago o Salamanca, entre otras. “Esto es el principio.

Se está moviendo todo a nivel de España y seguiremos tirando para adelante hasta que se nos escuche de alguna manera”, recalcó el coordinador en Madrid Raúl García, que insistió en que lo que los autónomos buscan es que se les reconozcan sus derechos y se les ampare “algo” en la ley.