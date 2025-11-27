El Congreso tumba la senda de déficit con una mayoría absoluta

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dirigiéndose este jueves a la tribuna del Congreso Chema Moya (Efe)

El Pleno del Congreso rechazó este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

En lo que respecta al resto de grupos, los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar), ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG votaron a favor de la propuesta, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se abstuvieron.

Con esta son cinco las veces que el Gobierno intenta en esta legislatura aprobar esta senda de déficit y no lo consigue, bien sea porque el PP la tumbó en el Senado o porque Junts se desmarcó del bloque de investidura y la rechazó en el Congreso.

El Ministerio de Hacienda volverá a llevar la misma senda en próximas fechas, y si se vuelve a rechazar, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2023 en el marco del programa de estabilidad.

Esta argucia ya fue avalada por la Abogacía del Estado cuando el Senado tumbó los objetivos de estabilidad hasta en dos ocasiones en 2024 y los devolvió al Consejo de Ministros.

Eso sí, la senda alternativa supone conceder menos capacidad de gasto a las autonomías. Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.

Los objetivos de estabilidad rechazados planteaban reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.

Se fijaba un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se marcaba la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos en ese período.

Para la Administración General el déficit era del 1,8% en 2026, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028. La Seguridad Social tenía marcado un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028. De su lado, se proponía un techo de gasto récord de 216.177 millones de euros en 2026.