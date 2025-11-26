Mi cuenta

Economía

Renfe lanza una nueva campaña con un 25% de descuento en pases Interrail para viajar por Europa

Ep
26/11/2025 11:08
Interrail
Interrail
El Ideal Gallego
Renfe ha lanzado una nueva campaña para viajar por Europa en todo tipo de trenes con pases Interrail con descuentos del 25% sobre la tarifa oficial, según ha informado este miércoles la compañía.

Los billetes promocionales pueden adquirirse a través de todos los distribuidores oficiales desde ayer, 25 de noviembre, hasta el 17 de diciembre de 2025.

La fecha de inicio del viaje puede ser hasta 11 meses después de la fecha de la compra del pase.

El descuento del 25% se aplica al adquirir el pase Interrail Global o One County (excepto One Country Switzerland), que permiten viajar en tren a más de 30.000 destinos en primera o segunda clase, en cualquier tarifa oficial de Interrail según la edad del viajero (joven, adulto o senior).

El pase de los niños de entre 4 y 11 años que viajen acompañados por un adulto es gratuito, con un máximo dos niños por cada adulto.

Los clientes de Renfe residentes en Europa o con ciudadanía europea podrán adquirir los billetes de esta promoción, identificados con la etiqueta 'Promotional Pass', a través de la web de Renfe, en las taquillas de las estaciones y en agencias de viaje autorizadas.

Asimismo, Renfe ha indicado que quienes ya dispongan de un pase Interrail disfrutarán de todas las ventajas, descuentos y condiciones especiales ofrecidas por las diferentes compañías colaboradoras.

