Compensación por vuelo cancelado: ¿cómo protegerse ante situaciones imprevistas?

Las cancelaciones de vuelos pueden alterar significativamente los planes de los viajeros, generando estrés y costos adicionales. En estas situaciones, es importante comprender los derechos de los pasajeros y cómo el seguro de viaje puede ayudar a minimizar las consecuencias negativas.

Obligaciones de las aerolíneas con los pasajeros

Según el reglamento de la UE, en caso de cancelación de un vuelo ( http://aircashback.com/es/reclamacion-vuelo-cancelado ), los pasajeros tienen derecho a: reembolso del billete de avión o redireccionamiento, derecho a la asistencia, alojamiento en hotel y transporte entre el hotel y el aeropuerto (si es necesario), y derecho a una compensación. Dependiendo de las circunstancias y del tipo de viaje aéreo (solo, con transbordo), se podrá conceder un reembolso total o parcial. El redireccionamiento debe llevarse a cabo en condiciones comparables lo antes posible o en una fecha posterior que resulte conveniente para el pasajero, según la disponibilidad de asientos. El derecho a la asistencia, sin embargo, estipula que la aerolínea está obligada a proporcionar a los pasajeros comidas y refrigerios en cantidad suficiente para cubrir el tiempo de espera del vuelo alternativo, así como dos llamadas telefónicas y correos electrónicos. La compensación por un vuelo cancelado oscila entre 250 y 600 €, dependiendo de la longitud de la ruta y del punto de salida y llegada, ya sea dentro o fuera de la UE. No se pagará compensación si la cancelación del vuelo se debe a circunstancias extraordinarias o si los pasajeros fueron informados de la cancelación del vuelo al menos 2 semanas antes del viaje planificado.

El procedimiento para reclamar una compensación a una aerolínea