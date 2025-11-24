Compensación por vuelo cancelado: ¿cómo protegerse ante situaciones imprevistas?
Las cancelaciones de vuelos pueden alterar significativamente los planes de los viajeros, generando estrés y costos adicionales. En estas situaciones, es importante comprender los derechos de los pasajeros y cómo el seguro de viaje puede ayudar a minimizar las consecuencias negativas.
Obligaciones de las aerolíneas con los pasajeros
Según el reglamento de la UE, en caso de cancelación de un vuelo (http://aircashback.com/es/reclamacion-vuelo-cancelado), los pasajeros tienen derecho a: reembolso del billete de avión o redireccionamiento, derecho a la asistencia, alojamiento en hotel y transporte entre el hotel y el aeropuerto (si es necesario), y derecho a una compensación. Dependiendo de las circunstancias y del tipo de viaje aéreo (solo, con transbordo), se podrá conceder un reembolso total o parcial. El redireccionamiento debe llevarse a cabo en condiciones comparables lo antes posible o en una fecha posterior que resulte conveniente para el pasajero, según la disponibilidad de asientos. El derecho a la asistencia, sin embargo, estipula que la aerolínea está obligada a proporcionar a los pasajeros comidas y refrigerios en cantidad suficiente para cubrir el tiempo de espera del vuelo alternativo, así como dos llamadas telefónicas y correos electrónicos. La compensación por un vuelo cancelado oscila entre 250 y 600 €, dependiendo de la longitud de la ruta y del punto de salida y llegada, ya sea dentro o fuera de la UE. No se pagará compensación si la cancelación del vuelo se debe a circunstancias extraordinarias o si los pasajeros fueron informados de la cancelación del vuelo al menos 2 semanas antes del viaje planificado.
El procedimiento para reclamar una compensación a una aerolínea
Si desea reclamar una compensación por la cancelación de un vuelo, (http://aircashback.com/es/guia/vuelos-cancelados-y-retrasados-a-bilbao-informacion-clave-para-los-pasajeros) lo más importante es informar a la aerolínea. Esto no debería ser difícil, ya que la mayoría de las aerolíneas ofrecen formularios de quejas en sus sitios web. Si se enteró de la cancelación de su vuelo en el aeropuerto, le recomendamos contactar con la oficina o el mostrador de atención al cliente de la aerolínea que operó su vuelo. En caso de cancelación de un vuelo, recuerde conservar sus documentos, como sus billetes de avión, tarjetas de viaje y recibos de cualquier gasto adicional. Queda la cuestión de las situaciones en las que se pueden utilizar los servicios de asistencia tras la cancelación de un vuelo.