Adolfo Domínguez logra beneficios en el primer semestre por primera vez en 15 años

Adolfo Domínguez registró un beneficio neto de 79.000 euros en su primer semestre fiscal (de marzo a agosto), en contraposición con las pérdidas de 625.000 euros contabilizadas un año antes, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma de moda de autor ha destacado que, pese a los tres años consecutivos con beneficios, es la primera vez en quince años que obtiene ganancias en el primer semestre.

“La combinación de un margen bruto más sólido y una gestión eficiente de los gastos operativos impulsa el EBITDA en 8,3 millones de euros, 37,2% más que en el primer semestre del ejercicio anterior, marcando el nivel más alto desde 2010", recoge la firma, en el informe publicado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, señala que el buen resultado "se apoya en la rentabilidad de los mercados clave, con un sólido desempeño en Europa y un notable crecimiento internacional (Medio Oriente, Latinoamérica y México), reflejando la fortaleza del modelo de negocio y la disciplina en la ejecución operativa”.

La cifra de negocios del primer semestre del ejercicio fiscal 2025-2026 de Adolfo Domínguez superó los 65 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,4% en comparación con el tramo comprendido entre marzo y agosto de 2024 y marca el mejor resultado desde 2012.

Además, la compañía registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 8,3 millones de euros, un 37,2% superior al del primer semestre del ejercicio anterior, alcanzando su nivel más alto desde 2010.

El margen bruto semestral de la compañía ha alcanzado el 58%, 1,6 puntos más que en el mismo periodo de 2024.

“A esta mejora se suma la optimización de los costes de la cadena logística, favorecida por la mejor situación de mercado, lo que ha permitido compensar el impacto negativo del mayor arancel en México; en conjunto, estos factores reflejan una gestión eficiente y consolidan la evolución positiva de la rentabilidad operativa”, asegura la firma.

Las ventas comparables crecieron un 7,4%, hasta alcanzar los 605 millones de euros. En concreto, la firma mejoró sus ventas comparables, con incrementos del 15,4% en México y del 44,4% en el resto del mundo, donde cuenta con 178 establecimientos.

La compañía, liderada por Adriana Domínguez, ha destacado, en particular, el comportamiento en el mercado español, con un crecimiento en ventas comparables del 5,9%, con un peso sobre el total de la venta del 57% (frente al 60% de 2024) así como los buenos datos en las ventas 'online', con un aumento interanual del 16,1%, que representan ya el 14% del total.

El resultado neto se situó en 0,1 millones de euros, mostrando una mejora de 0,7 millones de euros frente al primer semestre de 2024/25, lo que confirma la evolución favorable en la senda de rentabilidad.

La empresa ha concluido el primer semestre con una red de tiendas formada por 368 puntos de venta, seis más que el año pasado.