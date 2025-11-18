El Gobierno autoriza a Adif a licitar la gestión del tráfico ferroviario por 107 millones

El contrato abarca toda la red ferroviaria e incluye enclavamientos EFE

El Consejo de Ministros ha autorizado al gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, a licitar por 107,6 millones de euros el mantenimiento de la gestión del tráfico de toda la red ferroviaria.

Según ha informado este martes en un comunicado el Ministerio de Transportes, el contrato, que dará continuidad a los vigentes, abarca todos los equipos y sistemas que ordenan las circulaciones, garantizando así la fiabilidad de los sistemas de señalización, además de eventuales actuaciones o reparaciones urgentes.

El contrato abarca toda la red ferroviaria e incluye enclavamientos (dispositivo que gestiona en remoto señales de un tramo ferroviario), circuitos de vía y contadores de ejes (sistemas que detectan la presencia de un tren en un tramo de vía).

Incluye igualmente los sistema de señalización ERTMS (de línea de alta velocidad) y Asfa (anuncio de señales y frenado automático) y el control de tráfico centralizado (CTC), que permite la gestión de las circulaciones en remoto y en tiempo real desde los Centros de Regulación de Circulación (CRC).

Los trabajos comprenden el mantenimiento preventivo, destinado a su continua monitorización; el programado, que se realiza periódicamente; y el correctivo, para actuar en caso de necesidades puntuales y de urgencia, así como la prestación de soporte técnico.