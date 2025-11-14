El sueldo medio en Galicia es 156 euros al mes menor que en España

Un joven repartidor sujeta varios paquetes durante la pasada campaña de Navidad en Barcelona Archivo El Ideal Gallego

El salario medio mensual bruto en Galicia fue de 2.229,7 euros en 2024, 155,9 menos que la media del conjunto de España que se situó en 2.385,6 euros, según el decil de salarios del empleo principal de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España solo cuatro comunidades superan la media del Estado: País Vasco con un salario medio de 2.809,9 euros, seguido de Madrid con 2.761,7, Navarra con 2.589,1 y Cataluña con 2.529,9. Las que tuvieron una mayor concentración de salarios altos fueron País Vasco (el 46,5% de los asalariados ganó 2.659,8 euros mensuales o más), Madrid (39,3%) y Navarra (37,7%).

Galicia figura en séptima posición por debajo de la media del conjunto del Estado, después de La Rioja, Aragón, Baleares, Cantabria, Asturias y Castilla León.

En el otro lado de la escala tuvieron un mayor porcentaje de asalariados en sueldos bajos (por debajo de 1.582,2 euros) Extremadura (40,2%), Canarias (38,2%) y Murcia (37,1%).

En el conjunto de España el salario bruto subió 112,6 euros en 2024 o un 5%, hasta marcar un máximo y alcanzar 2.385,6 euros brutos al mes. También en máximos, el salario mediano aumentó en 65,9 euros (un 3,4%) con 2.001,4 euros, lo que significa que hay el mismo número de trabajadores que ganan más de 2.000 euros brutos al mes que los que ganan menos.

Del total asalariados, el 40% percibió entre 1.582,2 y menos de 2.659,8 euros en 2024, un 30% recibió 2.659,8 euros o más y el 30% restante menos de 1.582,2 euros.

El salario mediano –que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior– se situó en 2.001,4 euros, con un aumento de 65,9 euros, un 3,4%. La estadística refleja además importantes diferencias por sexo, formación, ocupación, sector público y privado o lugar de residencia.

Así, el salario medio de las mujeres fue de 2.163,2 euros al mes, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.593 euros, lo que deja una brecha del 16,6%. Los hombres tuvieron además una mayor concentración relativa en salarios altos que las mujeres: el 33,7% ingresaron 2.659,8 euros o más en 2024, frente al 26,1% de las mujeres.

En los salarios bajos ocurrió al contrario: el 39,9% de las mujeres tuvo un salario inferior a 1.582,2 euros, frente al 20,7% de los hombres.

Por tipo de empleador, el salario medio bruto mensual de los asalariados del sector público fue de 3.328,6 (204,2 euros más que en 2023), mientras que en el sector privado fue de 2.424,4 euros (90,3 euros más). Por formación, y en general, la estadística refleja que, a mayor nivel de formación del trabajador, mayor salario.