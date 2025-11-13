La UE retirará la exención de tasas a las tiendas online de bajo coste

Protesta en París contra los productos de la tienda online de bajo coste Shein Archivo El Ideal Gallego

Los ministros de Economía Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) alcanzaron este jueves en Bruselas un acuerdo político para retirar las exenciones arancelarias de que disfrutan en la actualidad las importaciones por debajo de 150 euros, una ventaja de la que se benefician especialmente grandes plataformas de venta de bajo coste en internet como Shein y Temu, que han crecido “extremadamente rápido” en los últimos dos años.

La propuesta inicial del Ejecutivo comunitario preveía la entrada en vigor del fin de la exención una vez que estuviera operativo el centro de datos aduaneros de la UE –plataforma por desarrollar para el intercambio de datos entre aduanas–, esto es, a más tardar en 2028; pero tras el debate a 27 el compromiso es adelantar su aplicación al próximo año 2026.

“Vamos a trabajar con los Estados miembro y la Comisión Europea para desarrollar una solución simple y temporal lo antes posible ya en 2026”, indicó en una rueda de prensa al término de la reunión del Ecofin la ministra económica de Dinamarca, Presidencia de turno del Consejo, Stephanie Lose.

Con esta reforma, la Unión Europea busca garantizar que estas plataformas pagarán arancel desde el primer euro de beneficio que obtengan de sus ventas en el mercado comunitario y también el IVA y responder así a la saturación de los mercados por los grandes volúmenes de artículos de bajo coste que entran de terceros países más laxos, principalmente de China y otros países asiáticos.

El objetivo de acabar con la exención, que data del año 1983, es atajar prácticas fraudulentas, como la fragmentación de los envíos en paquetes más pequeños para evitar el pago de los derechos de aduana, y garantizar una competencia más justa para los fabricantes europeos frente a los productos de bajo coste que con frecuencia no cumplen con la normativa de la Unión Europea.

Según datos de la Comisión, solo en 2024 se realizaron cerca de 4.600 millones envíos de mercancía de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel por no superar su valor los 150 euros.

Estas cifras suponen “el doble de 2023 y el triple de 2022”, alertan los servicios comunitarios, preocupados porque son a menudo mercancías falsificadas o nocivas.