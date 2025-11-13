Banco Sabadell logra un beneficio récord de 1.390 millones hasta septiembre, un 7,3% más que en 2024

González-Bueno, en la presentación de este jueves Daniel González (Efe)

El Banco Sabadell logró un beneficio récord de 1.390 millones de euros hasta septiembre, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento del crédito y los recursos de clientes y por una menor dotación a provisiones.

En su primera presentación de resultados financieros tras el fracaso de la opa del BBVA sobre la entidad, el Sabadell comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la rentabilidad ROTE del grupo alcanzó el 15% (14,1% recurrente), frente al 13,2% hace un año.

En un entorno de moderación de tipos, la entidad registró unos ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) de 4.659 millones hasta septiembre, un 2% menos.

El margen de intereses se situó en 3.628 millones, lo que representa una reducción interanual del 3,2% y trimestral del 0,5%.

Al mismo tiempo, el volumen de crédito creció un 8,1% (excluyendo la filial británica TSB, cuya venta se ejecutará a principios de 2026) y los recursos de clientes un 15,4% fuera de balance y un 5% en balance.

Situación tras la opa

“Una vez concluida la opa, los sólidos resultados del tercer trimestre reafirman a la entidad en sus objetivos de final de año establecidos en el Plan Estratégico 2025-2027”, subrayó en un comunicado el consejero delegado, César González-Bueno, que ratificó las previsiones de remuneración al accionista de 6.450 millones en ese periodo.

Por su parte, la evolución positiva de la actividad comercial se traduce en un saldo de crédito vivo en septiembre de 120.103 millones (sin incluir TSB), un 8,1% más. En España, la concesión de hipotecas creció un 26% interanual y alcanza 5.062 millones, mientras que el nuevo crédito al consumo se situó en 2.216 millones entre enero y septiembre, un 19% más.

La producción de préstamos y créditos a empresas en España, en cambio, se situó en 13.902 millones, un 1% menos interanual. También registró una tendencia positiva la facturación de tarjetas, que avanzó un 6%, hasta 19.575 millones a cierre de septiembre, y de datáfonos, que se incrementó un 2% en los nueve primeros meses del ejercicio, con 43.683 millones.

Los recursos de clientes en balance del grupo sumaron en total 167.780 millones, con un crecimiento del 2,6% interanual, mientras que los saldos de cuentas a la vista alcanzaron 140.665 millones, un crecimiento del 5,1%.

La ratio de capital de máxima calidad CET1 ‘fully-loaded’ creció 18 puntos básicos en el trimestre y 72 puntos básicos en el ejercicio actual. Así, el director financiero del banco, Sergio Palavecino, destacó la “contribución positiva a los resultados de todos los segmentos de negocio y la evolución favorable de la calidad de balance”.