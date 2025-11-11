Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

La empresa gallega Bimba y Lola incorpora a su consejo de administración a Carlos Soler-Duffo, exCEO de Tous

Efe
11/11/2025 13:17
Tienda de Bimba y Lola
Agencias

La empresa gallega de moda Bimba y Lola ha anunciado este martes que el próximo año incorporará a su consejo de administración al ex consejero delegado (CEO) de Tous Carlos Soler-Duffo.

La compañía, que afronta su vigésimo aniversario, destaca en un comunicado el "valiosísimo bagaje en el sector de la moda" de Soler-Duffo, así como, "muy especialmente" su experiencia en llevar una marca a "establecerse y consolidarse a nivel internacional".

Soler-Duffo estuvo ligado más de trece años a Tous, de la que fue consejero delegado entre marzo de 2019 y septiembre de 2025.

Previamente, formó parte de L'Oreal, Punt Roma y Marionnaud, entre otras compañías.

Para Uxía Domínguez, fundadora, junto a su hermana María, de Bimba y Lola y presidenta de la compañía, la incorporación de Soler-Duffo al consejo de administración "aporta un enorme valor y conocimiento de primer nivel sobre cuestiones esenciales para seguir cumpliendo los objetivos del plan estratégico".

